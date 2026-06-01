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Trainingsstart und Trainingslager
So sieht der Sommer-Fahrplan der Super-League-Klubs aus

Die WM steht vor der Tür – doch in der Super League laufen die Planungen für die neue Saison längst auf Hochtouren. Blick zeigt, wann die Klubs in die Vorbereitung starten.
Publiziert: vor 41 Minuten
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Erst kürzlich wurde dieser Pokal an Thun überreicht. Die neue Saison steht aber bereits wieder vor den Türen.
Foto: Pius Koller
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Carlo Emanuele FrezzaReporter Fussball

Mit dem Champions-League-Titel von PSG ist die Klub-Saison 2025/26 endgültig Geschichte. Nun richtet sich der Fokus voll auf die WM. Die Schweizer Fans bleiben allerdings nicht lange ohne Klubfussball: Schon bald starten ihre Lieblingsvereine in die neue Saison.

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Meister und Aufsteiger starten früh

Den Auftakt macht der FC Zürich am 11. Juni mit den Leistungstests. Vier Tage später steht das erste Teamtraining unter Ex-Hopper Marcel Koller (65) an. An ebendiesem 15. Juni startet dann ein Sextett – bestehend aus Meister Thun, Aufsteiger Vaduz, Basel, Luzern, Lausanne und YB. 

In den Tagen danach beginnen Lugano (16. Juni), GC (18. Juni) und Sion (20. Juni) mit der Saison 2026/27. Die Walliser gehen nur einen Tag später bereits ins Trainingslager im nahe gelegenen Crans-Montana. Dort wird später auch Servette anzutreffen sein – die genauen Daten stehen allerdings noch aus. Klar ist: Die Genfer starten am 23. Juni in ihre Saisonvorbereitung.

Einen Tag vor Servette bittet St. Gallen zum Trainingsauftakt. Der frischgebackene Cupsieger verzichtet in den Wochen danach wie gewohnt auf ein klassisches Trainingslager und wird stattdessen unter dem Motto «Espen on Tour» erneut durch die Ostschweiz reisen.

Basel

Trainingsstart: 15. Juni (Leistungstests). Das erste öffentliche Training ist voraussichtlich am 17. Juni.
Trainingslager: keines geplant. 

GC

Trainingsstart: 18. Juni.
Trainingslager: in Planung. Daten und Ort noch unbekannt.

Lausanne

Trainingsstart: 15. Juni (zwei Tage Leistungstests).
Trainingslager: keines geplant.

Lugano

Trainingsstart: 16. Juni (Leistungstests).
Trainingslager: 5. bis 11. Juli in Weiler-Simmerberg (De)

Luzern

Trainingsstart: 15. Juni (Leistungstests). Am 18. Juni erstes Training unter Jörg «Udo» Portmann.
Trainingslager: 5. bis 11. Juli in Schruns (Ö).

Servette

Trainingsstart: 23. Juni.
Trainingslager: in Crans-Montana (Daten noch unbekannt).

Sion

Trainingsstart: 20. Juni.
Trainingslager: in Crans-Montana vom 21. bis 26. Juni.

St. Gallen

Trainingsstart: 22. Juni.
Trainingslager: keines, dafür die traditionelle Espen-Tour durch die Ostschweiz.

Thun

Trainingsstart: 15. Juni.
Trainingslager: 19. bis 26. Juni in Schönried BE.

Vaduz

Trainingsstart: 15. Juni.
Trainingslager: 29. Juni bis 3. Juli in Bad Wörishofen (De).

YB

Trainingsstart: 15. Juni.
Trainingslager: 1. bis 11. Juli in Längenfeld im Ötztal (Ö).

Zürich

Trainingsstart: 11. Juni (Leistungstests). Erstes Training unter Marcel Koller am 15. Juni.
Trainingslager: 29. Juni bis 4. Juli in Oberstaufen (De).

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