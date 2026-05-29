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Ablösefreier Wechsel zum FC Wil
Bruder von Nati-Star verlässt den FCZ

Nachwuchsspieler Isaiah Okafor verlässt den FCZ und wechselt in die Challenge League zum FC Wil, wo er einen Vertrag bis 2028 unterschreibt.
Publiziert: 11:30 Uhr
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Isaiah Okafor verlässt den FCZ und wechselt zum FC Wil.
Foto: Pius Koller
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Davide MalinconicoRedaktor Sport

Wie der FC Wil am Freitag bekannt gibt, verpflichtet der Challenge-Ligist Isaiah Okafor (21) vom FC Zürich. Der Bruder von Nati-Star Noah Okafor (26) unterzeichnet einen Vertrag bis Sommer 2028, der zudem eine Option auf ein weiteres Jahr beinhaltet. Der Transfer erfolgt ablösefrei.

Damit verlässt der Defensivspieler den FCZ nach zwei Jahren. Im Sommer 2024 war er aus der Jugendabteilung von Bayer Leverkusen nach Zürich gewechselt. In der vergangenen Saison kam er hauptsächlich in der U21 der Stadtzürcher in der Promotion League zum Einsatz, durfte aber auch einen einminütigen Kurzeinsatz in der Super League feiern.

Wil-Sportchef Michael Lang (35) zeigt sich von der Neuverpflichtung begeistert: «Ich bin froh, dass wir Isaiah verpflichten können. Mit ihm stösst ein sehr ambitionierter Spieler zu uns, welcher auch im Kader der U20-Nationalmannschaft steht. Isaiah wird unsere Defensive verstärken und mit uns die neue Saison in Angriff nehmen.»

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