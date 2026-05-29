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Kaufoption gezogen
Servette-Leistungsträger bleibt

Servette zieht die Kaufoption bei Junior Kadile! Der Offensivakteur kommt vom holländischen Verein Almere und bindet sich mit einem Vertrag bis 2029 langfristig an die Genfer.
Publiziert: 13:03 Uhr
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Servette verpflichtet Junior Kadile fest.
Foto: Zamir Loshi/freshfocus
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Davide MalinconicoRedaktor Sport

Junior Kadile (23) bleibt bei Servette! Wie die Genfer am Freitag bekanntgeben, wurde die Kaufoption für den absoluten Leistungsträger gezogen. Der Franzose unterschreibt einen Dreijahresvertrag bis Juni 2029. Die Ablösesumme soll sich auf rund 1 Million Euro (ca. 910'000 Fr.) belaufen.

Der Offensivmann war erst im vergangenen Februar auf Leihbasis vom holländischen Klub Almere City zu den Grenats gestossen und avancierte auf Anhieb zum Stammspieler. In 13 Partien sammelte er beeindruckende 16 Skorerpunkte (sechs Tore, zehn Assists). Nun wechselt er fest in die Romandie.

«Mit seinen offensiven Qualitäten, seiner Schnelligkeit und seinem Einsatz hat Junior Kadile im Laufe der Monate das Trainerteam und die sportliche Leitung überzeugt. Der Verein freut sich darauf, das Abenteuer mit einem Spieler mit grossem Potenzial fortzusetzen», so die Genfer in ihrer Medienmitteilung.

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