Lausanne kämpft am Donnerstagabend auswärts gegen Leader Thun um Punkte in der Liga (20.30 Uhr). Aber etwas anderes ist noch im Kopf: der Europacup! Sehr bald gehts weiter – ein Pakt des Teams lässt aufhorchen.

Darum gehts Dieser Lausanne-Pakt gibt zu reden

Jetzt folgen drei englische Wochen in Serie

Tim Guillemin, Simon Strimer

Die News der Woche

Heute Donnerstag ist der Startschuss für den anstehenden Lausanner Spielmarathon. Die Zeidler-Elf ist das letzte Team der Schweiz, das international noch im Rennen ist. Die beiden Begegnungen in der K.o.-Phase der Conference League gegen die Tschechen von Sigma Olmütz führen dazu, dass Lausanne drei englische Wochen in Folge bestreitet. «Das ist ein schönes Problem», antwortet Peter Zeidler, der die Tschechen unbedingt ausschalten will. «Wir werden bald Theo Bair und Gabriel Sigua zurückbekommen. Ich hoffe, dass wir alle Spieler zur Verfügung haben werden, um diese Herausforderungen zu meistern. Wenn wir komplett sind, können wir es mit jedem aufnehmen.»

Die grosse Frage

Kann Omar Janneh seinen Erfolgskurs fortsetzen? Drei Torschüsse, zwei Tore! Die Bilanz des neuen Stürmers ist beeindruckend. Wenn ja, könnte Lausanne im 19-jährigen Spanier einen sehr guten Stürmer gefunden haben... und sich schon jetzt auf einen möglichen Weiterverkauf freuen. Zur Erinnerung: Der Mittelstürmer wurde im Winter für rund zwei Millionen Franken von Atlético Madrid gekauft.

Gesagt ist gesagt

«Er ist intelligent, taktisch gut ausgebildet und technisch versiert. Er ist eine angenehme Überraschung.» – Das sagt Peter Zeidler über seinen neuen Rechtsverteidiger Theo Bergvall (21), den Bruder des Tottenham-Stars Lucas. Der Schwede hat in seinem ersten Spiel in der Schweiz gegen St. Gallen (1:1) mehr als nur überzeugt. Er hat Lust auf mehr gemacht und wird am Donnerstag in Thun zweifellos in der Startelf stehen.

Mögliche Aufstellung

Letica; Bergvall, Mouanga, Sow, Fofana; Roche, Custodio, Butler-Oyedeji, Lekoueiry; Diakité, Janneh.

Wer fehlt?

Soppy (gesperrt), Sigua, Abdallah, Ndiaye und Bair (alle verletzt).

Neben dem Platz

Leipzig, 27. Mai. Dieses Datum ist noch weit entfernt. Doch an diesem Abend findet der Final der Conference League statt. Und die Spieler von Lausanne, angeführt von ihrem Captain Olivier Custodio, befolgen alle dieselbe Anweisung, die aus der Gruppe selbst kommt: Sie buchen vorerst keine Ferien vor diesem Datum! Sie könnten es zwar tun, da die Super League am 16. oder 17. Mai endet, aber das Team hat einen Pakt geschlossen: Solange der Waadtländer Verein in Europa im Rennen ist, werden keine Flugtickets gebucht! Was, wenn die Lausanner bis zum Ende tatsächlich durchhalten?

Hast du gewusst, dass...

...Lausanne in den letzten sieben Spielen gegen einen Tabellenführer nur ein einziges Mal verloren hat?

Aufgepasst auf

Die Neuzugänge Theo Bergvall und Omar Janneh. Bestätigen sie ihren guten Eindruck seit der Ankunft?

Die Klassenbesten

Blick-Notenschnitt nach 23 Runden:

1. Lippo 5,0 (erst 1 Bewertung)

2. Letica 4,3

3. Roche 4,1

Hier gehts zu allen Lausanner Noten.

Der Schiedsrichter

Folgt.

Der Gegner

Es ist so weit: Die grossen Sportzeitungen der Welt greifen das Thun-Märchen auf. Einen Anfang macht «L'Équipe». Hier erscheint das Thun-Inside.

24 Runde

Di., Luzern – GC 4:3

Mi., St. Gallen – YB 2:1

Mi., FCZ – Winterthur 3:0

Mi., Lugano – Servette 1:1

Do., Sion – Basel, 20.30 Uhr

Do., Thun – Lausanne, 20.30 Uhr

