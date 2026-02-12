DE
FR
Abonnieren

Team bucht keine Ferienflüge!
Selbstbewusster Lausanner Pakt wegen Europacup

Lausanne kämpft am Donnerstagabend auswärts gegen Leader Thun um Punkte in der Liga (20.30 Uhr). Aber etwas anderes ist noch im Kopf: der Europacup! Sehr bald gehts weiter – ein Pakt des Teams lässt aufhorchen.
Publiziert: 14:20 Uhr
Kommentieren
1/2
Lausanne nach dem Sieg gegen die Fiorentina – wie weit führt das Europa-Abenteuer noch?
Foto: keystone-sda.ch

Darum gehts

  • Dieser Lausanne-Pakt gibt zu reden
  • Jetzt folgen drei englische Wochen in Serie
  • Zeidler positiv überrascht von schwedischem Neuzugang
Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler.
Tim Guillemin, Simon Strimer

Die News der Woche

Heute Donnerstag ist der Startschuss für den anstehenden Lausanner Spielmarathon. Die Zeidler-Elf ist das letzte Team der Schweiz, das international noch im Rennen ist. Die beiden Begegnungen in der K.o.-Phase der Conference League gegen die Tschechen von Sigma Olmütz führen dazu, dass Lausanne drei englische Wochen in Folge bestreitet. «Das ist ein schönes Problem», antwortet Peter Zeidler, der die Tschechen unbedingt ausschalten will. «Wir werden bald Theo Bair und Gabriel Sigua zurückbekommen. Ich hoffe, dass wir alle Spieler zur Verfügung haben werden, um diese Herausforderungen zu meistern. Wenn wir komplett sind, können wir es mit jedem aufnehmen.»

Die grosse Frage

Kann Omar Janneh seinen Erfolgskurs fortsetzen? Drei Torschüsse, zwei Tore! Die Bilanz des neuen Stürmers ist beeindruckend. Wenn ja, könnte Lausanne im 19-jährigen Spanier einen sehr guten Stürmer gefunden haben... und sich schon jetzt auf einen möglichen Weiterverkauf freuen. Zur Erinnerung: Der Mittelstürmer wurde im Winter für rund zwei Millionen Franken von Atlético Madrid gekauft.

Gesagt ist gesagt

«Er ist intelligent, taktisch gut ausgebildet und technisch versiert. Er ist eine angenehme Überraschung.» – Das sagt Peter Zeidler über seinen neuen Rechtsverteidiger Theo Bergvall (21), den Bruder des Tottenham-Stars Lucas. Der Schwede hat in seinem ersten Spiel in der Schweiz gegen St. Gallen (1:1) mehr als nur überzeugt. Er hat Lust auf mehr gemacht und wird am Donnerstag in Thun zweifellos in der Startelf stehen.

Mögliche Aufstellung

Letica; Bergvall, Mouanga, Sow, Fofana; Roche, Custodio, Butler-Oyedeji, Lekoueiry; Diakité, Janneh.

Wer fehlt?

Soppy (gesperrt), Sigua, Abdallah, Ndiaye und Bair (alle verletzt).

Mehr zur Super League
YB zum Heulen: Fassnacht bricht in Tränen aus
Mit Video
«So ist es beschissen»
YB zum Heulen: Fassnacht bricht in Tränen aus
Leistung der Winti-Spieler reicht nicht für die Super League
Noten zur Pleite gegen den FCZ
Leistung der Winti-Spieler reicht nicht für die Super League
Lugano macht für neuen Verteidiger Zuckerhut-Vergleich
Lugano-Inside
«Idol ist Thiago Silva»
Lugano macht für neuen Verteidiger Zuckerhut-Vergleich
«War vielleicht zu früh, ihn von Anfang an zu bringen»
Mit Video
Horror-Debüt von GC-Neuzugang
«War vielleicht zu früh, ihn von Anfang an zu bringen»
So kommentiert FCB-Trainer Lichtsteiner seinen Super-Sprint
Mit Video
Trockener als Zwieback
So kommentiert FCB-Trainer Lichtsteiner seinen Super-Sprint
GC-Däne hat den falschen Fisch erwischt
Mit Video
Asp Jensen fehlte gegen YB
GC-Däne hat den falschen Fisch erwischt
Träumen Sie schon von Titeln, Herr Hüppi?
Interview
FCSG-Boss zu Doppel-Titelkampf
«Wir wollen der ganzen Region ein grosses Fussballfest schenken»

Neben dem Platz

Leipzig, 27. Mai. Dieses Datum ist noch weit entfernt. Doch an diesem Abend findet der Final der Conference League statt. Und die Spieler von Lausanne, angeführt von ihrem Captain Olivier Custodio, befolgen alle dieselbe Anweisung, die aus der Gruppe selbst kommt: Sie buchen vorerst keine Ferien vor diesem Datum! Sie könnten es zwar tun, da die Super League am 16. oder 17. Mai endet, aber das Team hat einen Pakt geschlossen: Solange der Waadtländer Verein in Europa im Rennen ist, werden keine Flugtickets gebucht! Was, wenn die Lausanner bis zum Ende tatsächlich durchhalten?

Hast du gewusst, dass...

...Lausanne in den letzten sieben Spielen gegen einen Tabellenführer nur ein einziges Mal verloren hat?

Aufgepasst auf

Die Neuzugänge Theo Bergvall und Omar Janneh. Bestätigen sie ihren guten Eindruck seit der Ankunft?

Die Klassenbesten

Blick-Notenschnitt nach 23 Runden:

1. Lippo 5,0 (erst 1 Bewertung)
2. Letica 4,3
3. Roche 4,1

Hier gehts zu allen Lausanner Noten.

Der Schiedsrichter

Folgt.

Der Gegner

Es ist so weit: Die grossen Sportzeitungen der Welt greifen das Thun-Märchen auf. Einen Anfang macht «L'Équipe». Hier erscheint das Thun-Inside.

24

Runde

Di., Luzern – GC 4:3
Mi., St. Gallen – YB 2:1
Mi., FCZ – Winterthur 3:0
Mi., Lugano – Servette 1:1
Do., Sion – Basel, 20.30 Uhr
Do., Thun – Lausanne, 20.30 Uhr

Externe Inhalte
Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen.
Brack Super League 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
FC Thun
FC Thun
23
24
52
2
FC St. Gallen
FC St. Gallen
23
15
42
3
FC Lugano
FC Lugano
24
11
42
4
FC Basel
FC Basel
23
9
39
5
FC Sion
FC Sion
23
6
34
6
BSC Young Boys
BSC Young Boys
24
-3
33
7
FC Lausanne-Sport
FC Lausanne-Sport
23
2
29
8
FC Zürich
FC Zürich
24
-9
28
9
FC Luzern
FC Luzern
24
-2
27
10
Servette FC
Servette FC
24
-7
26
11
Grasshopper Club Zürich
Grasshopper Club Zürich
24
-12
20
12
FC Winterthur
FC Winterthur
23
-34
14
Meisterschaftsrunde
Abstiegsrunde
In diesem Artikel erwähnt
Super League
Super League
FC Lausanne-Sport
FC Lausanne-Sport
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen
        In diesem Artikel erwähnt
        Super League
        Super League
        FC Lausanne-Sport
        FC Lausanne-Sport