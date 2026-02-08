Tim Guillemin Redaktor Sport

Den Lausanner Stürmern fehlt nur die Effizienz. Nathan Butler-Oyedeji macht der St. Galler Abwehr mit seiner Schnelligkeit besonders zu schaffen. Gaoussou Diakité ebenfalls, aber er agiert in einigen Szenen ungeschickt. Nicky Beloko und Olivier Custodio leisten im Mittelfeld viel Arbeit. Karim Sow macht zwar vor dem Tor von Aliou Baldé einen Fehler, verteidigt in der Folge aber stark. Morgan Poaty ist auf seiner linken Seite solide, ebenso wie sein Pendant auf der rechten Seite, Lucas Bergvall. Lausanne ist am Sonntag insgesamt die deutlich bessere Mannschaft als St. Gallen. Nur Nicky Beloko bekommt eine ungenügende Note, da seine Leistung im Mittelfeld sowohl in Bezug auf seine Durchschlagskraft als auch auf sein Defensivverhalten unzureichend ist.

Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Hinweis: Lekoueiry bis 67., Custodio bis 67., Butler-Oyedeji bis 89., Diakité bis 89., Poaty bis 90. Minute.

Mollet ab 67., Roche ab 67., Ajdini ab 89., Traoré ab 89., Fofana ab 90. Minute (alle zu kurz für eine Bewertung).

Und so haben die FCSG-Spieler abgeschnitten

Der gefährlichste Spieler von St. Gallen ist mit Abstand Aliou Baldé. Er sorgt mit seinen Dribblings und Tempoverschärfungen ständig für Unruhe, auch wenn er nicht immer die richtigen Entscheidungen trifft. Er wird vom Lausanner Publikum mit Pfiffen verabschiedet, was er mit einem Lächeln entgegennimmt. Am anderen Ende des Spielfelds hält Lawrence Ati Zigi mehrfach stark. Gegen Diakité zeigt er eine Weltklasse-Parade. Ansonsten sind die Einzelleistungen auf St. Galler Seite eher dürftig, vor allem im Mittelfeld. Alessandro Vogt glänzt ebenso wenig wie Mihailo Stevanovic, Lukas Daschner und Carlo Boukhalfa, die alle sehr unauffällig bleiben, auch wenn Letzterer die Vorarbeit zu Aliou Baldés 1:1 leistet. Am schwächsten spielt Christian Witzig, der auf seiner linken Seite völlig überfordert ist.

Hinweis: Balde bis 67., Vogt bis 67., Witzig bis 67., May bis 75., Stevanovic bis 89. Minute.

Efekele ab 67., Besio ab 67., Ouattara ab 67., Kleine-Bekel ab 75., Weiber ab 89. Minute (alle zu kurz für eine Bewertung).

