YB hat im Derby gegen Thun Mühe, gewinnt am Ende jedoch mit 3:2. Entscheidend daran beteiligt ist Joker Kaly Sène (25). Der Senegalese macht nach seiner Einwechslung das 2:1 und bereitet Samuel Essendes 3:1 vor – Blick-Note 5.
Der FC Luzern schiesst dank einer vor allem in der Defensive starken Leistung den FC Basel weiter in die Krise. Rechtsverteidiger und Captain Pius Dorn (30) sticht beim 2:0-Sieg heraus, indem er unter anderem das 1:0 vorbereitet – Blick-Note 5.
Lutfi Dalipi (20) ist bei Vaduz' 2:2 gegen Lausanne erneut der Aktivposten in der Liechtensteiner Offensive. Der Youngster überzeugt mit Spritzigkeit und Technik – Blick-Note 5.
Andrin Hunziker (23) trifft beim 2:2 gegen den FCZ doppelt. Obwohl vom FCSG-Stürmer lange nicht viel zu sehen ist, macht er das, wofür ein Mittelstürmer vorgesehen ist – Blick-Note 5.
Daniel Dos Santos (23) zeigt sich für Lugano auch beim 2:1 gegen GC weiterhin in Topform. Der Schweiz-Portugiese bringt die Tessiner unter gütiger Mithilfe von GC-Goalie Justin Hammel mit 1:0 in Führung – Blick-Note 5.
Mannschaft
SP
TD
PT
1
FC Lugano
14
22
37
2
BSC Young Boys
14
17
31
3
FC Sion
14
13
29
4
FC St. Gallen
14
2
23
5
FC Zürich
14
-1
22
6
Servette FC
14
-1
17
7
FC Luzern
14
-5
16
8
FC Basel
14
-6
15
9
FC Thun
14
-11
14
10
FC Vaduz
14
-5
11
11
Grasshopper Club Zürich
14
-14
11
12
FC Lausanne-Sport
14
-11
8