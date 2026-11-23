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Carlo Steiner Redaktor Sport

YB hat im Derby gegen Thun Mühe, gewinnt am Ende jedoch mit 3:2. Entscheidend daran beteiligt ist Joker Kaly Sène (25). Der Senegalese macht nach seiner Einwechslung das 2:1 und bereitet Samuel Essendes 3:1 vor – Blick-Note 5.

Der FC Luzern schiesst dank einer vor allem in der Defensive starken Leistung den FC Basel weiter in die Krise. Rechtsverteidiger und Captain Pius Dorn (30) sticht beim 2:0-Sieg heraus, indem er unter anderem das 1:0 vorbereitet – Blick-Note 5.

Lutfi Dalipi (20) ist bei Vaduz' 2:2 gegen Lausanne erneut der Aktivposten in der Liechtensteiner Offensive. Der Youngster überzeugt mit Spritzigkeit und Technik – Blick-Note 5.

Andrin Hunziker (23) trifft beim 2:2 gegen den FCZ doppelt. Obwohl vom FCSG-Stürmer lange nicht viel zu sehen ist, macht er das, wofür ein Mittelstürmer vorgesehen ist – Blick-Note 5.

Daniel Dos Santos (23) zeigt sich für Lugano auch beim 2:1 gegen GC weiterhin in Topform. Der Schweiz-Portugiese bringt die Tessiner unter gütiger Mithilfe von GC-Goalie Justin Hammel mit 1:0 in Führung – Blick-Note 5.

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