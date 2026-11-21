Vier Minuten sind gespielt, da fehlt Renato Steffen schon fast nichts zum 1:0. Sein Schuss landet am Innenpfosten. Wenig später bringt Kevin Behrens den Ball zwar im Tor unter, steht dabei aber im Abseits. Für beide Stürmer gibt es deshalb nicht mehr als eine Vier.

Daniel Dos Santos macht es nach der Pause besser. In der 51. Minute zieht er mit links wuchtig ab. GC-Goalie Justin Hammel ist noch dran, kann das 1:0 aber nicht verhindern. Dos Santos verdient sich eine Fünf. Auf dieselbe Note kommt Anto Grgic im Mittelfeld. Die übrigen neun Luganesi aus der Startelf erhalten eine Vier.

Auch David von Ballmoos kommt auf einen Vierer. Der Goalie pariert den ersten Abschluss des eingewechselten Julian von Moos stark. Beim anschliessenden Corner ist er dann aber geschlagen: Yannick Bettkober köpft zum 1:1 ein.

Danach zeigt sich, wie gut Mattia Croci-Torti gewechselt hat. In der 83. Minute setzt sich Dereck Moncada gegen Bettkober durch und legt quer auf Beckham Castro. Der Kolumbianer trifft in die weite Ecke und macht den Sieg perfekt. Castro braucht dafür nur rund fünf Minuten. Wie Moncada bleibt er wegen der kurzen Einsatzzeit ohne Note.

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