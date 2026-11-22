Der FCSG trennt sich vom FCZ 2:2. Wer hat wie abgeschnitten? Hier gehts zu den Noten der Espen.

Björn Lindroos Redaktor Sport

Andrin Hunziker ist der beste Mann für den FCSG. Auch wenn man ihn über weite Strecken des Spiels nicht sieht, steht er zweimal goldrichtig und erzielt seinen zweiten Doppelpack. Auftrag eines Stürmers mehr als nur erfüllt. Auch für Daschner und Stanic gibts die Note 5. Daschner zeigt vor dem ersten Tor starke Übersicht und Verteidiger Stanic wirft sich im Regen von Zürich in jeden Ball. Der Aggressivleader der Espen. Im Tor überzeugt derweil auch Zigi, der mit seinen Paraden vor der Pause mehrere Gegentore verhindert.