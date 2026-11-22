Andrin Hunziker ist der beste Mann für den FCSG. Auch wenn man ihn über weite Strecken des Spiels nicht sieht, steht er zweimal goldrichtig und erzielt seinen zweiten Doppelpack. Auftrag eines Stürmers mehr als nur erfüllt. Auch für Daschner und Stanic gibts die Note 5. Daschner zeigt vor dem ersten Tor starke Übersicht und Verteidiger Stanic wirft sich im Regen von Zürich in jeden Ball. Der Aggressivleader der Espen. Im Tor überzeugt derweil auch Zigi, der mit seinen Paraden vor der Pause mehrere Gegentore verhindert.
Weniger gut kommt Boukhalfa weg. Vom Offensivspieler kommt schlicht zu wenig, dafür gibts Note 3. Captain Lukas Görtler ist etwas weniger involviert als sonst, macht dies durch seinen gewohnt leidenschaftlichen Einsatz aber wett.
Füge jetzt den FC St. Gallen deinen Teams hinzu, um nichts mehr zu verpassen.
Du folgst bereits deinem Lieblingsverein aus der Super League? Füge zusätzlich auch Teams aus der Challenge League oder aus den internationalen Topligen hinzu, erhalte personalisierte Inhalte und verpasse keine Story mehr. Jetzt followen!
Du folgst bereits deinem Lieblingsverein aus der Super League? Füge zusätzlich auch Teams aus der Challenge League oder aus den internationalen Topligen hinzu, erhalte personalisierte Inhalte und verpasse keine Story mehr. Jetzt followen!
Mannschaft
SP
TD
PT
1
FC Lugano
14
22
37
2
BSC Young Boys
14
17
31
3
FC Sion
14
13
29
4
FC St. Gallen
14
2
23
5
FC Zürich
14
-1
22
6
Servette FC
14
-1
17
7
FC Luzern
14
-5
16
8
FC Basel
14
-6
15
9
FC Thun
14
-11
14
10
FC Vaduz
14
-5
11
11
Grasshopper Club Zürich
14
-14
11
12
FC Lausanne-Sport
14
-11
8