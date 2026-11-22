Eine starke Leistung des Mittelstürmers Marcel Monsberger, der die Innenverteidigung von Lausanne-Sport körperlich dominiert und einen enormen Kampfgeist zeigt. Was für ein Kämpfer! Auch Lutfi Dalipi macht der Abwehr der Waadtländer ordentlich zu schaffen, wenn auch auf andere Weise – mit mehr Spritzigkeit und Technik.

Eine unzureichende Leistung zeigt hingegen Lado Akhalaia, der bis zu seiner Auswechslung nach einer Stunde kaum in Erscheinung tritt. Der schwächste Spieler des FC Vaduz ist aber Innenverteidiger Denis Simani, der regelmässig überrannt wird und bei seinen Eingriffen zu spät kommt.

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