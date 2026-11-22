Eine starke Leistung des Mittelstürmers Marcel Monsberger, der die Innenverteidigung von Lausanne-Sport körperlich dominiert und einen enormen Kampfgeist zeigt. Was für ein Kämpfer! Auch Lutfi Dalipi macht der Abwehr der Waadtländer ordentlich zu schaffen, wenn auch auf andere Weise – mit mehr Spritzigkeit und Technik.
Eine unzureichende Leistung zeigt hingegen Lado Akhalaia, der bis zu seiner Auswechslung nach einer Stunde kaum in Erscheinung tritt. Der schwächste Spieler des FC Vaduz ist aber Innenverteidiger Denis Simani, der regelmässig überrannt wird und bei seinen Eingriffen zu spät kommt.
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Mannschaft
SP
TD
PT
1
FC Lugano
14
22
37
2
BSC Young Boys
14
17
31
3
FC Sion
14
13
29
4
FC St. Gallen
14
2
23
5
FC Zürich
14
-1
22
6
Servette FC
14
-1
17
7
FC Luzern
14
-5
16
8
FC Basel
14
-6
15
9
FC Thun
14
-11
14
10
FC Vaduz
14
-5
11
11
Grasshopper Club Zürich
14
-14
11
12
FC Lausanne-Sport
14
-11
8