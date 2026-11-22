Der FCL zeigt nach zuletzt vier sieglosen Spielen in der Liga eine starke Teamleistung und geht als verdienter Sieger vom Platz. Keiner fällt ab. Sinnbildlich für die Leidenschaft und den Kampfgeist des Teams steht Captain Pius Dorn, der vorangeht und über rechts auch immer wieder nach vorne mitgeht. Der Lohn: Den Treffer zum 1:0 von Oscar Kabwit bereitet er vor. Dorn steht auch stellvertretend für die zuletzt so arg gescholtene Luzerner Defensive, die nicht viel zulässt und erst zum zweiten Mal in dieser Super-League-Saison zu null spielt.
Neben Torschütze Kabwit kriegt in der Offensive auch Matteo Di Giusto eine 5. Der FCL-Spielmacher verbucht zwar keinen Skorerpunkt, gehört aber zu den auffälligsten im Team von Udo Portmann. Auch Levin Winkler erhält eine 5. Der in Liestal geborene Mittelfeldspieler spielte vier Jahre im Nachwuchs des FCB und überzeugt im Mittelfeld durch Präsenz und eine gute Zweikampfquote.
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Mannschaft
SP
TD
PT
1
FC Lugano
14
22
37
2
BSC Young Boys
14
17
31
3
FC Sion
14
13
29
4
FC St. Gallen
14
2
23
5
FC Zürich
14
-1
22
6
Servette FC
14
-1
17
7
FC Luzern
14
-5
16
8
FC Basel
14
-6
15
9
FC Thun
14
-11
14
10
FC Vaduz
14
-5
11
11
Grasshopper Club Zürich
14
-14
11
12
FC Lausanne-Sport
14
-11
8