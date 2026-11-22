Luzern feiert im Joggeli einen verdienten Sieg. Wer hat wie abgeschnitten? Hier kommen die Noten zum 2:0 gegen den FC Basel.

Christian Finkbeiner Stv. Fussballchef

Der FCL zeigt nach zuletzt vier sieglosen Spielen in der Liga eine starke Teamleistung und geht als verdienter Sieger vom Platz. Keiner fällt ab. Sinnbildlich für die Leidenschaft und den Kampfgeist des Teams steht Captain Pius Dorn, der vorangeht und über rechts auch immer wieder nach vorne mitgeht. Der Lohn: Den Treffer zum 1:0 von Oscar Kabwit bereitet er vor. Dorn steht auch stellvertretend für die zuletzt so arg gescholtene Luzerner Defensive, die nicht viel zulässt und erst zum zweiten Mal in dieser Super-League-Saison zu null spielt.