Es ist immer schwierig, Spiele mit zwei fundamental unterschiedlichen Halbzeiten zu beurteilen. Okay, im Wankdorf war es nicht so, dass ein Team total dominierte, um dann unterzugehen.

In der ersten Halbzeit neutralisierten sich die beiden Mannschaften weitestgehend in einem gnadenlosen und intensiven Abnützungskampf. In der zweiten wars dann ein wildes Hin und Her.

Die Besten bei YB: Isaac Schmidt, der immer entscheidender wird. So mit einem Supertackling gegen Christofferson. Dann Rotsperre-Comebacker Edimilson Fernandes, der kaum einen Fehlpass drin und bei zwei Toren seine Füsse im Spiel hatte. Goalie Marvin Keller, dem YB den Sieg am Ende verdankt, denn seine Rettungstat gegen Reichmuth in der 95. Minute, als er die Hände so eben noch hochbrachte, ist ein Big Save! Und natürlich Joker Kaly Sène: Ein Tor, ein Assist.

Ungenügend ist Moritz Jenz. Bei Christoffersons Führungstreffer ist er sehr passiv. Vor dem 3:2 wehrt er den Ball zuerst ungenügend ab und fälscht ihn dann derart ab, dass er für Keller unerreichbar wird.

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