Lausanne hat in dieser Saison in allen Spielen getroffen, mit einer Ausnahme: einem etwas glücklichen 0:0 in Sion. Nun haben die Waadtländer jedoch 180 Minuten ohne Tor hinter sich, in St. Gallen (0:1) und in Posen (0:2). Muss man sich Sorgen machen? «Nein. Das ist eine Frage des Glücks, das wird sich wieder ändern. Wir müssen positiv bleiben», versichert Morgan Poaty, der linke Aussenverteidiger, der seit zwei Jahren im Klub ist.
Harzig ist nicht nur das Toreschiessen, sondern auch die Rückreise vom Conference-League-Spiel in Polen. Wie Blue berichtet, erfolgte der für Freitagmorgen um 9 Uhr geplante Abflug bis am Nachmittag nicht. Zuerst wartete das Team demnach am Flughafen, bevor es für den Mittag und das Warten am Nachmittag dann doch wieder in ein Hotel ging. Grund sei ein technisches Problem am Charterflugzeug.
Wie wird Trainer Peter Zeidler seine Innenverteidigung gegen Thun aufstellen? Seit mehreren Wochen setzt der Deutsche auf Kevin Mouanga und Karim Sow, aber beide Spieler sind am Sonntag gesperrt! Eines ist sicher: Bryan Okoh, der zuletzt Ersatzspieler war, wird garantiert in der Startelf stehen. Aber neben ihm? Wird ein Aussenverteidiger (Soppy, Poaty, Fofana) in die Innenverteidigung rücken? Wird ein Mittelfeldspieler (Custodio, Roche) eine Reihe zurückgezogen? Wird ein Spieler aus der U21 in der Startelf stehen? Oder wird Peter Zeidler sich für eine Fünferkette entscheiden? Viele Optionen für eine spannende Antwort.
«Ich bin sauer auf mich selbst und möchte das am Sonntag gegen Thun wiedergutmachen.» Theo Bair hat am Donnerstag in Posen drei grosse Chancen vergeben. Der kanadische Stürmer entschuldigte sich sogar bei seinem Trainer, doch Zeidler unterbrach ihn sofort. «Er musste sich nicht entschuldigen. Ich bin nicht wütend auf ihn. Aber er ist Stürmer, er muss Tore schiessen. Ich hoffe, dass ihm das am Sonntag gelingt.»
Letica; Bittarelli, Soppy, Okoh, Fofana; Roche, Custodio, Sigua, Mollet; Bair, Ajdini.
Mouanga (Gelbsperre), Sow (Gelb-Rot-Sperre).
Nicht nur für das Team ist der internationale Auswärtstrip umständlich. 200 Lausanne-Fans reisten am Donnerstag nach Posen. Keine einfache Reise, da es keine direkte Verbindung zwischen der Stadt im Westen Polens und der Schweiz gibt. Einige fuhren über München, andere nutzten den Bus, um über Nacht nach Berlin zu fahren, das 250 Kilometer entfernt liegt ... Wieder andere kamen mit dem Auto aus Dijon, vom freundschaftlich verbundenen Klub der Lausanner. Kurz gesagt, der Freitag ist zusätzlich zur Niederlage sehr anstrengend.
... Lausanne nur eines der letzten 15 Super-League-Spiele gegen Thun gewonnen hat? Dieser eine Erfolg ist lange her: im April 2017. Beide Teams waren in der Zwischenzeit in der Challenge League. Dort gab es vier Duelle. Eines davon gewann Lausanne. Und das letzte Direktduell: die 1:2-Auswärtsniederlage in Thun im August.
Lorenzo Bittarelli (20). Rückt das Eigengewächs in die Startelf aufgrund der beiden Sperren in der Abwehr? Der Rechtsverteidiger stand schon fünfmal bei einem Ernstkampf im Profikader Lausannes, kam aber noch nie zum Zug. Er ist Schweizer U20-Nationalspieler und betrat beim 1:0-Erfolg über England im Oktober als Joker den Rasen.
Blick-Notenschnitt nach 14 Runden:
1. Fofana 4,3
2. Roche, Letica 4,2
3. Mollet, Bair, Lekoueiry, 4,0
Marijan Drmic.
Eine riesige Ticket-Euphorie hält Leader Thun auf Trab – Fans trotzten Wind, Wetter und Kälte. Hier erscheint das Thun-Inside.
Sa., Lugano – Sion, 18 Uhr
Sa., FCZ – GC, 18 Uhr
Sa., Luzern – Winterthur, 20.30 Uhr
So., Servette – YB, 14 Uhr
So., Basel – St. Gallen, 16.30 Uhr
So., Lausanne – Thun, 16.30 Uhr
