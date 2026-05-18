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Wer ist dein Super-League-Spieler der letzten Runde?

Die 38. und letzte Runde der Super League ist vorbei, die Saison damit zu Ende. Noch einmal suchen wir aber deinen Favoriten für den besten Spieler des Wochenendes. Stimme jetzt ab.
Publiziert: vor 49 Minuten
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Diese Super-League-Profis stehen zur Auswahl für den Spieler des Wochenendes: Ezgjan Alioski (r.), ...
Foto: Marusca Rezzonico/freshfocus
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Blick Sportdesk

Noch einmal haben die Super-League-Spieler versucht, ihre Bestleistungen abzurufen. Gelungen ist das vor allem fünf Akteuren: Ezgjan Alioski (Lugano), Alan Virginius (YB), Oscar Kabwit (Luzern), Junior Kadile (Servette) und Dominik Papic (GC).

Der 18-Jährige stand gegen Lausanne erst zum dritten Mal für die Hoppers auf dem Platz und zum ersten Mal in der Startelf. Prompt gelingt ihm ein Tor – Blick-Note 5. Diese verdienen sich auch Alioski für seine zwei Assists, Virginius für seine Vorlage und sein Tor und Kabwit für seinen Doppelpack. Kadile bereitet derweil ein Tor vor und erzielt das 2:0 gegen den FCZ per Traumtor.

Alle liefern also gute Argumente, der beste Spieler der Runde gewesen zu sein. Wem gibst du deine Stimme?

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Brack Super League 25/26 - Meisterrunde
Mannschaft
SP
TD
PT
1
FC Thun
FC Thun
38
28
75
2
FC St. Gallen
FC St. Gallen
38
25
70
3
FC Lugano
FC Lugano
38
17
67
4
FC Sion
FC Sion
38
23
63
5
FC Basel
FC Basel
38
-3
56
6
BSC Young Boys
BSC Young Boys
38
11
55
Champions League-Qualifikation
Conference League Qualifikation
Brack Super League 25/26 - Relegationsrunde
Mannschaft
SP
TD
PT
1
FC Luzern
FC Luzern
38
10
53
2
Servette FC
Servette FC
38
8
53
3
FC Lausanne-Sport
FC Lausanne-Sport
38
-14
42
4
FC Zürich
FC Zürich
38
-23
38
5
Grasshopper Club Zürich
Grasshopper Club Zürich
38
-26
33
6
FC Winterthur
FC Winterthur
38
-56
23
Relegation Play-Offs
Abstieg
In diesem Artikel erwähnt
FC Thun
FC Thun
FC Winterthur
FC Winterthur
Grasshopper Club Zürich
Grasshopper Club Zürich
FC Sion
FC Sion
FC St. Gallen
FC St. Gallen
FC Lausanne-Sport
FC Lausanne-Sport
FC Zürich
FC Zürich
FC Lugano
FC Lugano
FC Luzern
FC Luzern
BSC Young Boys
BSC Young Boys
Servette FC
Servette FC
FC Basel
FC Basel
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      FC Thun
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      FC Winterthur
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      Grasshopper Club Zürich
      FC Sion
      FC Sion
      FC St. Gallen
      FC St. Gallen
      FC Lausanne-Sport
      FC Lausanne-Sport
      FC Zürich
      FC Zürich
      FC Lugano
      FC Lugano
      FC Luzern
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      BSC Young Boys
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      Servette FC
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