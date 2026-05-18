Die 38. und letzte Runde der Super League ist vorbei, die Saison damit zu Ende. Noch einmal suchen wir aber deinen Favoriten für den besten Spieler des Wochenendes. Stimme jetzt ab.

Blick Sportdesk

Noch einmal haben die Super-League-Spieler versucht, ihre Bestleistungen abzurufen. Gelungen ist das vor allem fünf Akteuren: Ezgjan Alioski (Lugano), Alan Virginius (YB), Oscar Kabwit (Luzern), Junior Kadile (Servette) und Dominik Papic (GC).

Der 18-Jährige stand gegen Lausanne erst zum dritten Mal für die Hoppers auf dem Platz und zum ersten Mal in der Startelf. Prompt gelingt ihm ein Tor – Blick-Note 5. Diese verdienen sich auch Alioski für seine zwei Assists, Virginius für seine Vorlage und sein Tor und Kabwit für seinen Doppelpack. Kadile bereitet derweil ein Tor vor und erzielt das 2:0 gegen den FCZ per Traumtor.

Alle liefern also gute Argumente, der beste Spieler der Runde gewesen zu sein. Wem gibst du deine Stimme?

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