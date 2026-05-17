Alain Kunz Reporter Fussball

Es ist wohl ein Riesenspektakel im Wankdorf, mit vielen Toren und zwei frühen Auswechslungen. Aber mit wenigen Spielern, die einzeln herausragen. Bei YB ist das Alan Virginius, der ein Tor selbst macht und eines vorbereitet. Eine klare 5. Es ist aber auch die einzige bei YB. Denn weil ja alle Spieler für die Qualität der Verteidigungsarbeit mit einbezogen werden müssen, wie das die Trainer zur Genüge mantramässig vorbeten, halten sich die offensiven Leistungen gegenüber der defensiven Nachlässigkeit und Fehleranfälligkeit die Waage. Ergibt bei den meisten unter dem Strich eine 4. Nicht bei Tanguy Zoukrou an seinem rabenschwarzen Tag. 25 Sekunden nach seiner Einwechselung verursacht er einen Penalty. Dazu trägt er die Hauptschuld an den beiden anderen Gegentoren. Gibt eine 2.

Hinweis: Wüthrich bis 6., Monteiro bis 37., Essende bis 70., Virginius bis 70., Hadjam bis 70. – Zoukrou ab 6., Sanches ab 37., Bedia ab 70., Colley ab 70., Bukinac ab 70.

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Und so haben die Sion-Spieler abgeschnitten

Baltazar ist einmal mehr der Mann, der im Mittelfeld das Tempo bestimmt. Kein Wunder, sagte denn auch Trainer Didier Tholot an der Pressekonferenz, dass der Brasilianer zu den unverkäuflichen Spielern gehöre. Die zweite 5 gehört Winsley Boteli, der 29 Sekunden nach seiner Einwechselung zum 2:2 trifft – und es kaum aushält, auf die Folter gespannt zu werden, bis das Offside-Verdikt da ist. Es lautet: onside! Ungenügend sind Nivokazi, dem gegen Ende Saison allmählich die Energie ausgeht ob des Riesenpensums, das er Spiel für Spiel geleistet hat in dieser Saison. Und Théo Berdayes, für den die Position des Spielmachers eine Nummer zu gross ist. Der grosse Rest kriegt wie bei YB eine 4.

Hinweis: Nivokazi bis 58., Hajrizi bis 58., Lukembila bis 58., Kabacalman bis 58., Berdayes bis 70. – Boteli ab 58. Sow ab 58. Chipperfield ab 58. Surdez ab 58. Llukes ab 70.

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