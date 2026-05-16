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Luzern-Noten gegen Winterthur
Offensive brilliert – Zauberfuss kann für einmal nicht mithalten

Wer hat wie abgeschnitten? Hier findest du die Noten des 3:0-Sieges von Luzern gegen Winterthur.
Publiziert: vor 26 Minuten
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Winterthur verabschiedet sich mit einer Niederlage gegen Luzern aus der höchsten Liga.
Foto: Martin Meienberger/freshfocus
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Carlo Emanuele FrezzaReporter Fussball

Die Dernière von Mario Frick endet mit einem Erfolgserlebnis. Und das beschert ihm vor allem die Offensive um Oscar Kabwit und Andrej Vasovic. Den beiden gelingt ein ausgezeichneter Auftritt. Erstgenannter schiesst seine Tore 10 und 11 in dieser Saison und in diesem Kalenderjahr. Der andere bereitet ein Tor vor, holt einen Penalty heraus und ist auch sonst immer anspielbar.

Für einmal nicht ganz mithalten kann dafür Matteo Di Giusto. Auf der Schützenwiese hat der Zauberfuss oft gezaubert – heute aber nicht. Er verschiesst gar einen Penalty und verpasst es so, Liga-Topskorer zu werden.

Auch Mittelfeldstratege Taisei Abe überzeugt weniger gegen Winterthur. Viele Ungenauigkeiten unterlaufen ihm im Spiel.

Eine spezielle Erwähnung verdient derweil Ruben Dantas Fernandes. Der Linksverteidiger bestätigt sein Formhoch der letzten Wochen mit seinem Assist zum 1:0. In der Schlussphase hat er sogar die Möglichkeit zu einem Tor. Er ist aber in jener Aktion zu wenig eigensinnig.

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Hinweis: Di Giusto bis 63., Ferreira bis 63., Kabwit bis 74., Vasovic ab 74., Abe bis 80. – Karweina ab 63., Spadanuda ab 63., von Moos ab 74., Villiger ab 74., Winkler ab 80. (alle zu kurz für eine Bewertung).  

Und so haben die Winterthur-Spieler abgeschnitten

Winterthur steigt mit einem 0:3 aus der Super League ab. Er entdeckt mit Antonio Spagnoli aber einen sehr spannenden Goalie. Er hält in seinem Super-League-Debüt alles, was zu heben ist – sogar einen Penalty. Zwar kassiert er auch drei Tore. Trotzdem geben wir ihm eine 5.

Neben ihm zeigen sich im letzten Auftritt der Saison auch Remo Arnold sowie die Mittelfeldspieler Emmanuel Essiam und Luca Zuffi ganz stabil. Alle anderen sind ungenügend. Leider auch Roman Buess, der in der ersten Halbzeit mehrmals die Führung auf dem Fuss hat, aber mehrmals scheitert.

Nur eine 2 kriegt dagegen Citherlet. Er hinterlässt seine Mitspieler kurz vor der Pause zu zehnt mit einem sehr dämlichen Foul.

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Hinweis: Maksutaj bis 46., Buess bis 58., Essiam bis 58., Zuffi bis 74., Rohner bis 83. – Hunziker ab 46., Maluvunu ab 58., Burkart ab 58., Kasami ab 74. (zu kurz für eine Bewertung), Ulrich ab 83. (zu kurz für eine Bewertung).

Du willst wissen, wie die anderen Teams abgeschnitten haben? Hier gehts direkt zur Übersicht aller Klubs.

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Grasshopper Club Zürich
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