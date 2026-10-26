In der Super League haben nun alle Teams einmal gegen jeden Gegner gespielt. An der Spitze kristallisiert sich ein Spitzenduo heraus. Ein Blick in die Vergangenheit verrät: Für YB wird es im Kampf gegen Lugano schwierig.

Carlo Steiner Redaktor Sport

Elf der 33 Runden vor der Liga-Teilung sind in der Super League gespielt. Nach je einem Duell zwischen allen Teams führt Lugano die Tabelle sechs Punkte vor YB an. Im Meisterschaftskampf ist selbstredend noch nichts entschieden, doch die Voraussetzungen für die Young Boys sind schlecht.

Sechsmal konnte YB seit Einführung der Super League (2003/04) den Titel holen. Fünf von sechsmal lagen die Berner bereits nach der elften Runde an der Tabellenspitze und gaben diese bis zum Saisonende nicht mehr ab. Einzig in der Saison 2019/20 setzte man sich in einem «richtigen» Titelkampf durch. Nach elf Spielen lag der FC Basel einen Punkt vor YB. Nachdem der FCB zurückgefallen war, musste sich YB lange mit dem FC St. Gallen duellieren – mehr als drei Punkte betrug der Rückstand im Saisonverlauf jedoch nie.

Überhaupt haben die Young Boys in der Vergangenheit in der Folge meist noch mehr an Boden verloren. In den 17 bisherigen Super-League-Saisons ohne Meistertitel lag man am Saisonende 13-mal weiter weg vom Leader als dies nach elf Partien der Fall war. Maximal zwei Zähler konnten in diesen Perioden im Vergleich zur Spitze wettgemacht werden (2008/09 und 2024/25). Auch das statistische Wahrscheinlichkeitsmodell von «Football Meets Data» gibt dem Team des dreifachen Meistertrainers Gerardo Seoane (47) nur noch eine 17-prozentige Chance.

Externe Inhalte Möchtest du diesen und weitere externe Beiträge (z.B. Instagram, X und anderen Plattformen) sehen? Wenn du zustimmst, können Cookies gesetzt und Daten an externe Anbieter übermittelt werden. Dies ermöglicht die Anzeige externer Inhalte sowie von personalisierter Werbung. Deine Entscheidung gilt für die gesamte App und ist jederzeit in den Einstellungen widerrufbar. Externe Inhalte laden Mehr Infos

FCB und FCZ zeigen, wie es geht

Dass es auch anders geht, zeigte die Konkurrenz aus Basel und Zürich bereits mehrfach. In der Saison 2005/06, die mit der legendären «Schande von Basel» in der Finalissima endete, holte der FCZ zum Beispiel vier Punkte Rückstand (nach elf Runden) auf und holte punktgleich mit dem FCB den Pokal.

Externe Inhalte Möchtest du diesen und weitere externe Beiträge (z.B. Instagram, X und anderen Plattformen) sehen? Wenn du zustimmst, können Cookies gesetzt und Daten an externe Anbieter übermittelt werden. Dies ermöglicht die Anzeige externer Inhalte sowie von personalisierter Werbung. Deine Entscheidung gilt für die gesamte App und ist jederzeit in den Einstellungen widerrufbar. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Der FCB holte bereits sechsmal den Titel, obwohl er nach elf Runden nicht Leader war. Jedes Mal betrug die Differenz vom Rückstand nach elf Runden zum Vorsprung am Ende mindestens sechs Zähler – also genau die Anzahl, die YB in diesem Jahr bräuchte.

Neben den Comebacks der Konkurrenten kann sich YB auch an seiner Meistersaison in der Saison 1985/86 orientieren. Damals lag man nach elf Spielen auf Platz fünf. Auf die Drei-Punkte-Regel hochgerechnet machte YB aus zehn Punkten Rückstand auf Xamax zwei Punkte Vorsprung.