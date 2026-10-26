Die 11. Runde der Super League ist gespielt und jetzt bist du gefragt! Wie gut hast du die Partien und die Geschichten rund um die Klubs verfolgt? Mach mit bei unserem Quiz!

Blick Sportdesk

Die 11. Runde der Super League hatte einiges zu bieten: von engen Spielen bis zu besonderen Momenten auf und neben dem Platz. Was ist dir von den sechs Partien in Erinnerung geblieben? Teste dein Wissen im Quiz zur 11. Super-League-Runde!

Externe Inhalte Möchtest du diesen und weitere externe Beiträge (z.B. Instagram, X und anderen Plattformen) sehen? Wenn du zustimmst, können Cookies gesetzt und Daten an externe Anbieter übermittelt werden. Dies ermöglicht die Anzeige externer Inhalte sowie von personalisierter Werbung. Deine Entscheidung gilt für die gesamte App und ist jederzeit in den Einstellungen widerrufbar. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Externe Inhalte Möchtest du diesen und weitere externe Beiträge (z.B. Instagram, X und anderen Plattformen) sehen? Wenn du zustimmst, können Cookies gesetzt und Daten an externe Anbieter übermittelt werden. Dies ermöglicht die Anzeige externer Inhalte sowie von personalisierter Werbung. Deine Entscheidung gilt für die gesamte App und ist jederzeit in den Einstellungen widerrufbar. Externe Inhalte laden Mehr Infos