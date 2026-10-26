Die Liga zieht Edimilson Fernandes für sein Witz-Rot gegen St. Gallen für zwei Spiele aus dem Verkehr.

Carlo Steiner Redaktor Sport

Edimilson Fernandes (30) muss die nächsten zwei Super-League-Spiele zuschauen. Die Swiss Football League hat den Schweizer nach der fragwürdigen Roten Karte beim 2:0-Sieg am Samstag gegen St. Gallen gesperrt. Begründung: «Grobes Foulspiel.»

Der Mittelfeldspieler erwischte Lukas Görtler in der 76. Minute bei einem Tackling, bei dem er mit dem rechten Fuss den Ball spielte, mit dem linken, angewinkelten Fuss unglücklich am Knöchel (ab 2:34 im Video oben). Ein Fehlentscheid, wie am Sonntag sogar der Schweizerische Fussballverband mitteilt.

Um eine Sperre kommt Fernandes nach dem Tatsachenentscheid auf dem Platz dennoch nicht herum. Es war bereits seine zweite direkte Rote Karte der Saison, weshalb die zwei Sperren das Minimum darstellen, das das Reglement erlaubt.

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