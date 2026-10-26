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Highlights im Video:YB nach Witz-Rot gegen Fernandes fassungslos

SFV gestand Fehlentscheid ein
YB-Fernandes kassiert von der Liga harte Strafe für Witz-Rot

Die Liga zieht Edimilson Fernandes für sein Witz-Rot gegen St. Gallen für zwei Spiele aus dem Verkehr.
Publiziert: 12:06 Uhr
Edimilson Fernandes kassiert zwei Spielsperren.
Foto: keystone-sda.ch
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Carlo SteinerRedaktor Sport

Edimilson Fernandes (30) muss die nächsten zwei Super-League-Spiele zuschauen. Die Swiss Football League hat den Schweizer nach der fragwürdigen Roten Karte beim 2:0-Sieg am Samstag gegen St. Gallen gesperrt. Begründung: «Grobes Foulspiel.»

Der Mittelfeldspieler erwischte Lukas Görtler in der 76. Minute bei einem Tackling, bei dem er mit dem rechten Fuss den Ball spielte, mit dem linken, angewinkelten Fuss unglücklich am Knöchel (ab 2:34 im Video oben). Ein Fehlentscheid, wie am Sonntag sogar der Schweizerische Fussballverband mitteilt.

Um eine Sperre kommt Fernandes nach dem Tatsachenentscheid auf dem Platz dennoch nicht herum. Es war bereits seine zweite direkte Rote Karte der Saison, weshalb die zwei Sperren das Minimum darstellen, das das Reglement erlaubt.

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Mannschaft
SP
TD
PT
1
FC Lugano
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11
25
31
2
BSC Young Boys
BSC Young Boys
11
17
25
3
FC Sion
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11
7
22
4
FC Zürich
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11
-3
17
5
Servette FC
Servette FC
11
2
16
6
FC St. Gallen
FC St. Gallen
11
-4
16
7
FC Basel
FC Basel
11
-3
14
8
FC Luzern
FC Luzern
11
-6
12
9
FC Thun
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11
-11
10
10
FC Vaduz
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11
-1
9
11
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11
-13
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12
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