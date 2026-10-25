Am Samstagabend ist YB-Mittelfeldmann Edimilson Fernandes nach VAR-Check vom Platz geflogen. Eine zu harte Entscheidung, findet nun der Schweizerische Fussballverband SFV.

Gian-Andri Baumgartner Redaktor Sport

YB-Akteur Edimilson Fernandes (30) flog im Heimspiel gegen St. Gallen am Samstagabend für sein hartes Einsteigen gegen Lukas Görtler (32) vom Platz. Dies, nachdem Schiri Lukas Fändrich (42) vom VAR auf das mögliche Vergehen hingewiesen worden war. Doch Fändrich hätte die Rote Karte nicht zücken dürfen, zu diesem Schluss kommt der Schweizerische Fussballverband SFV am Tag nach der Partie im Rahmen seiner «Ref's Insights».

In diesem Gefäss nimmt das Ressort Spitzenschiedsrichter umstrittene Szenen im Nachgang noch einmal unter die Lupe, so auch die Rote Karte gegen Fernandes. «Da der Fuss des Gegenspielers nicht am Boden blockiert ist, ist die Intensität nicht ausreichend für ein Vergehen mit übermässiger Härte (kein ausschlusswürdiges Vergehen). Korrekter Entscheid: direkter Freistoss und Gelbe Karte», lautet das Fazit der Analyse, wie der SFV am Sonntagabend gegenüber SRF mitteilt.

Ob die nachträgliche Korrektur des Schiedsrichterentscheids Auswirkungen auf die zu erwartende Sperre gegen Fernandes haben wird, ist noch unklar.

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