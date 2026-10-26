Weil die Einwechslung von GC-Goalie Justin Hammel eine halbe Ewigkeit dauert, schäumen die Emotionen über. Was Coach Olaf Janssen dazu sagt. Und wie es Marvin Hübel geht.

Darum gehts Vor 23'000 Fans erhitzte Justin Hammels späte Einwechslung die Gemüter

Coach Olaf Janssen räumte Verzögerung ein, lobte aber Hammels Paraden

Marvin Hübel hat eine Knöchelverletzung; Hammel darf deshalb wohl auch gegen Vaduz ran

Stefan Kreis Reporter Fussball

Amir Abrashi findets «geil», als er auf die grossen Emotionen angesprochen wird, die die Einwechslung von Justin Hammel beim FCB-Anhang auslöst. Obwohl GC-Goalie Marvin Hübel zuvor schon behandelt werden musste und man mit einer Auswechslung hätte rechnen können, ist Hammel überhaupt nicht parat, als es eine Viertelstunde vor Schluss so weit wäre.

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Minutenlang braucht der Ex-FCB-Junior, bis er endlich auf dem Rasen steht. Die Emotionen schäumen über. Erst decken die 23'000 Zuschauerinnen und Zuschauer das Joggeli mit einem Pfeifkonzert ein, dann hallen «Scheiss-GC»-Rufe durch das Stadionrund. Und Hammel wird in der Folge bei jedem Ballkontakt ausgepfiffen.

Hammel überzeugt nach Einwechslung

«Wir haben uns etwas viel Zeit gelassen», sagt GC-Coach Olaf Janssen hinterher, macht seinem Ersatzgoalie aber im selben Atemzug keinen Vorwurf: «Für ihn ist das nicht einfach, bei so einem Spielstand reinzukommen, vor allem auch mental. Der Druck war enorm, drum hat er vorher noch einmal Luft geholt.» Mit Erfolg. Dank Hammel und seinen Paraden halten die Hoppers die Null. Janssen sagt, dass sein Ersatzkeeper «überragende Bälle gehalten» habe.

Viel spricht dafür, dass Hammel auch am nächsten Samstag im Heimspiel gegen Vaduz zwischen den Pfosten stehen wird. Weil Marvin Hübel sich eine Knöchelverletzung zugezogen hat. Wie schlimm es ist, kann Janssen aber noch nicht sagen: «Er ist unglücklich umgeknickt, wir wissen nicht, ob etwas gerissen ist oder ob es bloss die Kapsel ist.»

Klar scheint: Hammel ist bereit. Auch wenns manchmal ein bisschen länger dauert.