Mit dem Ball am Fuss ist Samuel Krasniqi einer der schnellsten Spieler der Liga und bringt die Basler Abwehr ein ums andere Mal ins Schwitzen. Was noch fehlt, ist die Präzision im Abschluss. Ebenfalls überzeugen kann die Defensive der Hoppers. Allen voran der erst 21-jährige Yannick Bettkober, der in Sachen Physis alles mitbringt, was es auf dieser Position im modernen Fussball braucht.
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Mannschaft
SP
TD
PT
1
FC Lugano
11
25
31
2
BSC Young Boys
11
17
25
3
FC Sion
11
7
22
4
FC Zürich
11
-3
17
5
Servette FC
11
2
16
6
FC St. Gallen
11
-4
16
7
FC Basel
11
-3
14
8
FC Luzern
11
-6
12
9
FC Thun
11
-11
10
10
FC Vaduz
11
-1
9
11
Grasshopper Club Zürich
11
-13
9
12
FC Lausanne-Sport
11
-10
6