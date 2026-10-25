Wer hat wie abgeschnitten? Hier findest du die Noten zum 0:0 von GC gegen den FC Basel.

Stefan Kreis Reporter Fussball

Mit dem Ball am Fuss ist Samuel Krasniqi einer der schnellsten Spieler der Liga und bringt die Basler Abwehr ein ums andere Mal ins Schwitzen. Was noch fehlt, ist die Präzision im Abschluss. Ebenfalls überzeugen kann die Defensive der Hoppers. Allen voran der erst 21-jährige Yannick Bettkober, der in Sachen Physis alles mitbringt, was es auf dieser Position im modernen Fussball braucht.