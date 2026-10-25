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Die GC-Noten gegen Basel
Hoppers sind hinten top, vorne aber flop

Wer hat wie abgeschnitten? Hier findest du die Noten zum 0:0 von GC gegen den FC Basel.
Publiziert: 21:19 Uhr
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Basel und GC trennen sich mit einem Unentschieden.
Foto: Toto Marti
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Stefan KreisReporter Fussball

Mit dem Ball am Fuss ist Samuel Krasniqi einer der schnellsten Spieler der Liga und bringt die Basler Abwehr ein ums andere Mal ins Schwitzen. Was noch fehlt, ist die Präzision im Abschluss. Ebenfalls überzeugen kann die Defensive der Hoppers. Allen voran der erst 21-jährige Yannick Bettkober, der in Sachen Physis alles mitbringt, was es auf dieser Position im modernen Fussball braucht.

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Mannschaft
SP
TD
PT
1
FC Lugano
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11
25
31
2
BSC Young Boys
BSC Young Boys
11
17
25
3
FC Sion
FC Sion
11
7
22
4
FC Zürich
FC Zürich
11
-3
17
5
Servette FC
Servette FC
11
2
16
6
FC St. Gallen
FC St. Gallen
11
-4
16
7
FC Basel
FC Basel
11
-3
14
8
FC Luzern
FC Luzern
11
-6
12
9
FC Thun
FC Thun
11
-11
10
10
FC Vaduz
FC Vaduz
11
-1
9
11
Grasshopper Club Zürich
Grasshopper Club Zürich
11
-13
9
12
FC Lausanne-Sport
FC Lausanne-Sport
11
-10
6
Meisterschaftsrunde
Abstiegsrunde
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