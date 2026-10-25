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Basel-Noten gegen GC
Drei Spieler überzeugen beim FCB – drei andere fallen ab

Wer hat wie abgeschnitten? Hier findest du die Noten zum 0:0 vom FCB gegen GC.
Publiziert: vor 9 Minuten
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Basel und GC trennen sich mit einem Unentschieden.
Foto: Toto Marti
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Stefan KreisReporter Fussball

Hätte Becir Omeragic in der zweiten Minute das Tor und nicht den Querbalken getroffen, er wäre zum Man of the Match geworden. Weil er im Zentrum eine starke Leistung zeigt und auf eine überragende Passquote kommt (94%). Nicht überzeugen kann die Offensive der Basler. Zwar ist Xherdan Shaqiri zu Beginn gleich an zwei guten Aktionen beteiligt, danach aber fehlt oft die zündende Idee.

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Mannschaft
SP
TD
PT
1
FC Lugano
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11
25
31
2
BSC Young Boys
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11
17
25
3
FC Sion
FC Sion
11
7
22
4
FC Zürich
FC Zürich
11
-3
17
5
Servette FC
Servette FC
11
2
16
6
FC St. Gallen
FC St. Gallen
11
-4
16
7
FC Basel
FC Basel
11
-3
14
8
FC Luzern
FC Luzern
11
-6
12
9
FC Thun
FC Thun
11
-11
10
10
FC Vaduz
FC Vaduz
11
-1
9
11
Grasshopper Club Zürich
Grasshopper Club Zürich
11
-13
9
12
FC Lausanne-Sport
FC Lausanne-Sport
11
-10
6
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