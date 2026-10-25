Wer hat wie abgeschnitten? Hier findest du die Noten zum 0:0 vom FCB gegen GC.

Drei Spieler überzeugen beim FCB – drei andere fallen ab

Drei Spieler überzeugen beim FCB – drei andere fallen ab

Stefan Kreis Reporter Fussball

Hätte Becir Omeragic in der zweiten Minute das Tor und nicht den Querbalken getroffen, er wäre zum Man of the Match geworden. Weil er im Zentrum eine starke Leistung zeigt und auf eine überragende Passquote kommt (94%). Nicht überzeugen kann die Offensive der Basler. Zwar ist Xherdan Shaqiri zu Beginn gleich an zwei guten Aktionen beteiligt, danach aber fehlt oft die zündende Idee.