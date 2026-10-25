Hätte Becir Omeragic in der zweiten Minute das Tor und nicht den Querbalken getroffen, er wäre zum Man of the Match geworden. Weil er im Zentrum eine starke Leistung zeigt und auf eine überragende Passquote kommt (94%). Nicht überzeugen kann die Offensive der Basler. Zwar ist Xherdan Shaqiri zu Beginn gleich an zwei guten Aktionen beteiligt, danach aber fehlt oft die zündende Idee.
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Mannschaft
SP
TD
PT
1
FC Lugano
11
25
31
2
BSC Young Boys
11
17
25
3
FC Sion
11
7
22
4
FC Zürich
11
-3
17
5
Servette FC
11
2
16
6
FC St. Gallen
11
-4
16
7
FC Basel
11
-3
14
8
FC Luzern
11
-6
12
9
FC Thun
11
-11
10
10
FC Vaduz
11
-1
9
11
Grasshopper Club Zürich
11
-13
9
12
FC Lausanne-Sport
11
-10
6