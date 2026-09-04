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Spielplan bis Mitte Februar
Die Schweizer Klubs kennen ihre nächsten Anspielzeiten

Die Swiss Football League hat die nächsten Spielzeiten der Super League und der Challenge League veröffentlicht. Die Winterpause beginnt nach dem 20. Dezember 2026. Eine Challenge-League-Runde ist wegen des Schweizer Cups vorerst nicht terminiert.
Publiziert: 12:52 Uhr
|
Aktualisiert: vor 59 Minuten
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Super-League-Leader Lugano mit Renato Steffen kennt die Spielzeiten der nächsten Partien.
Foto: Michela Locatelli/freshfocus

Darum gehts

KI-generiert, redaktionell geprüft
  • Swiss Football League setzt Super-League-Spielrunden bis Mitte Februar an
  • Für die Challenge League ist der Spielplan bis Weihnachten definiert
  • Challenge-League-Runde 16 wegen Schweizer Cup noch nicht angesetzt
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Manuela BiglerRedaktorin Sport-Desk & Respeakerin

Die Swiss Football League hat die Spielrunden 11 bis 22 der Super League sowie die Runden 10 bis 18 der Challenge League der aktuellen Saison angesetzt. Wie die SFL am Freitag mitteilt, erfolgt die Terminierung in Absprache mit den TV-Partnern und den zuständigen Behörden.

Damit sind für die Super-Ligisten nun auch die zuvor noch nicht angesetzten Spieltage zwischen dem 24. Oktober 2026 und dem 7. Februar 2027 (Runden 11 bis 22) bekannt. Zwischen den Runden 18 und 19 ist dabei die Winterpause vorgesehen. Die letzte Runde in diesem Jahr findet vor Weihnachten am Wochenende vom 19. und 20. Dezember 2026 statt. Danach wird die höchste Liga am 16. und 17. Januar 2027 fortgesetzt.

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Die Anspielzeiten der letzten elf Spieltage (Runden 23 bis 33) vor der Teilung der Super League in die Championship (Plätze 1 bis 6) und Relegation Group (Plätze 7 bis 12) werden vor der Winterpause publiziert. 

Eine Challenge-League-Runde noch nicht terminiert

Für die Challenge League gibt die SFL die Spieldaten des zweiten Meisterschaftsviertels bis zur Winterpause bekannt. Die letzte Runde der zweithöchsten Schweizer Liga steigt vor Weihnachten am Freitag, 18. und Samstag 19. Dezember 2026.

Nicht angesetzt hat die SFL die Anspielzeiten der 16. Runde vom 4. bis 6. Dezember 2026. Grund dafür sind die Achtelfinals des Schweizer Cups, die vor dieser Runde unter der Woche stattfinden. «Um bei der Ansetzung die grösstmögliche Flexibilität zu bewahren, werden die definitiven Spieldaten und Anspielzeiten erst nach der 2. Hauptrunde im Cup vom 16. bis 18. Oktober 2026 festgelegt», heisst es in der Mitteilung.

Das dritte Meisterschaftsviertel der Challenge League (Runden 19 bis 27) wird anschliessend in der Woche vor Weihnachten terminiert.

Brack Super League 2026/27
Mannschaft
SP
TD
PT
1
FC Lugano
FC Lugano
5
11
15
2
BSC Young Boys
BSC Young Boys
6
12
14
3
FC Basel
FC Basel
6
2
10
4
FC Sion
FC Sion
5
2
9
5
FC Luzern
FC Luzern
6
-3
8
6
FC St. Gallen
FC St. Gallen
5
-1
7
7
FC Thun
FC Thun
5
-5
7
8
FC Lausanne-Sport
FC Lausanne-Sport
6
-1
6
9
FC Zürich
FC Zürich
6
-7
6
10
Servette FC
Servette FC
5
-2
4
11
Grasshopper Club Zürich
Grasshopper Club Zürich
5
-5
4
12
FC Vaduz
FC Vaduz
6
-3
3
Meisterschaftsrunde
Abstiegsrunde
In diesem Artikel erwähnt
FC Vaduz
FC Vaduz
FC Thun
FC Thun
Grasshopper Club Zürich
Grasshopper Club Zürich
FC Sion
FC Sion
FC St. Gallen
FC St. Gallen
FC Lausanne-Sport
FC Lausanne-Sport
FC Zürich
FC Zürich
FC Lugano
FC Lugano
FC Luzern
FC Luzern
BSC Young Boys
BSC Young Boys
Servette FC
Servette FC
FC Basel
FC Basel
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        FC Lausanne-Sport
        FC Lausanne-Sport
        FC Zürich
        FC Zürich
        FC Lugano
        FC Lugano
        FC Luzern
        FC Luzern
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