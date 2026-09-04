Die Swiss Football League hat die nächsten Spielzeiten der Super League und der Challenge League veröffentlicht. Die Winterpause beginnt nach dem 20. Dezember 2026. Eine Challenge-League-Runde ist wegen des Schweizer Cups vorerst nicht terminiert.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Swiss Football League setzt Super-League-Spielrunden bis Mitte Februar an

Für die Challenge League ist der Spielplan bis Weihnachten definiert

Challenge-League-Runde 16 wegen Schweizer Cup noch nicht angesetzt

Manuela Bigler Redaktorin Sport-Desk & Respeakerin

Die Swiss Football League hat die Spielrunden 11 bis 22 der Super League sowie die Runden 10 bis 18 der Challenge League der aktuellen Saison angesetzt. Wie die SFL am Freitag mitteilt, erfolgt die Terminierung in Absprache mit den TV-Partnern und den zuständigen Behörden.

Damit sind für die Super-Ligisten nun auch die zuvor noch nicht angesetzten Spieltage zwischen dem 24. Oktober 2026 und dem 7. Februar 2027 (Runden 11 bis 22) bekannt. Zwischen den Runden 18 und 19 ist dabei die Winterpause vorgesehen. Die letzte Runde in diesem Jahr findet vor Weihnachten am Wochenende vom 19. und 20. Dezember 2026 statt. Danach wird die höchste Liga am 16. und 17. Januar 2027 fortgesetzt.

Die Anspielzeiten der letzten elf Spieltage (Runden 23 bis 33) vor der Teilung der Super League in die Championship (Plätze 1 bis 6) und Relegation Group (Plätze 7 bis 12) werden vor der Winterpause publiziert.

Eine Challenge-League-Runde noch nicht terminiert

Für die Challenge League gibt die SFL die Spieldaten des zweiten Meisterschaftsviertels bis zur Winterpause bekannt. Die letzte Runde der zweithöchsten Schweizer Liga steigt vor Weihnachten am Freitag, 18. und Samstag 19. Dezember 2026.

Nicht angesetzt hat die SFL die Anspielzeiten der 16. Runde vom 4. bis 6. Dezember 2026. Grund dafür sind die Achtelfinals des Schweizer Cups, die vor dieser Runde unter der Woche stattfinden. «Um bei der Ansetzung die grösstmögliche Flexibilität zu bewahren, werden die definitiven Spieldaten und Anspielzeiten erst nach der 2. Hauptrunde im Cup vom 16. bis 18. Oktober 2026 festgelegt», heisst es in der Mitteilung.

Das dritte Meisterschaftsviertel der Challenge League (Runden 19 bis 27) wird anschliessend in der Woche vor Weihnachten terminiert.