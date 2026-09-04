Basels Blitz-Rotsünder wird für ein Spiel gesperrt

Am Donnerstagabend hat Moussa Cissé (23) dem FC Basel einen Bärendienst erwiesen. Innert 44 Sekunden sieht der Linksverteidiger zweimal die Gelbe Karte. Und muss nach rund einer Stunde mit Gelb-Rot vorzeitig unter die Dusche. In Unterzahl bringen die Basler das 1:0 nicht über die Zeit, müssen sich Sion 1:2 geschlagen geben.
Nun hat die Swiss Football League das Strafmass bekanntgegeben. Cissé wird für ein Spiel gesperrt. Damit verpasst er das Heimspiel am Sonntag gegen Lugano (16.30 Uhr).
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