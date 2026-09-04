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Boteli hämmert den Ball in den Basler Netzhimmel
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Highlights im Video:Boteli hämmert den Ball in den Basler Netzhimmel

Liga verkündet Strafmass
Basels Blitz-Rotsünder wird für ein Spiel gesperrt

Nicht einmal eine Minute liegt zwischen den beiden Verwarnungen von Moussa Cissé. Nun kennt der Basler das Strafmass für seinen Platzverweis.
Publiziert: 10:33 Uhr
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Moussa Cissé verpasst nach seinem Platzverweis das nächste Spiel.
Foto: Philipp Kresnik/freshfocus
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Ramona BieriRedaktorin Sport

Am Donnerstagabend hat Moussa Cissé (23) dem FC Basel einen Bärendienst erwiesen. Innert 44 Sekunden sieht der Linksverteidiger zweimal die Gelbe Karte. Und muss nach rund einer Stunde mit Gelb-Rot vorzeitig unter die Dusche. In Unterzahl bringen die Basler das 1:0 nicht über die Zeit, müssen sich Sion 1:2 geschlagen geben.

Nun hat die Swiss Football League das Strafmass bekanntgegeben. Cissé wird für ein Spiel gesperrt. Damit verpasst er das Heimspiel am Sonntag gegen Lugano (16.30 Uhr).

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