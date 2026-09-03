Stefan Kreis Reporter Fussball

Goalie-Hammer bei GC schon im fünften Saison-Match!

Statt auf den langjährigen Stammkeeper Justin Hammel (25) setzt GC-Coach Peter Zeidler (64) gegen St. Gallen zum ersten Mal auf Marvin Hübel (23). Und das, obwohl der Ex-Aarauer noch nie ein Super-League-Spiel bestritten hat. Entsprechend nervös agiert der Neuling zu Beginn. Bei seiner allerersten Aktion zögert er eine Millisekunde und hat Glück, dass er den Ball im und nicht vor dem Strafraum in die Hand nehmen kann.

Die Schlüsselszene aber spielt sich in der 12. Minute ab, als Aliou Baldé die Hintermannschaft der Hoppers narrt und den Ball pfannenfertig auf Leon Frokaj legt. Dieser aber scheitert aus bester Position an Hübel, der dank dieser Parade Selbstvertrauen tankt und immer besser in die Partie findet. Zwar landen seine weiten Bälle in der ersten Halbzeit nicht selten im Nirgendwo, aber auf der Linie ist der Aargauer in der ersten Halbzeit Herr der Lage und schirmt unter anderem gegen Christian Witzig derart gut ab, dass dieser bloss den Pfosten trifft.

Hübel: «Das war richtig gruusig»

«Wir müssen besser verteidigen», hatte Zeidler nach der 2:5-Pleite gegen Vaduz gefordert, nun steht zum ersten Mal in dieser Saison hinten die Null. Dank Hübel, der sich mit vier Rettungsaktionen im Strafraum auszeichnet und mit einer hundertprozentigen Luftkampfquote überzeugt.

Insgesamt 45 Mal ist der Aargauer am Ball, einmal wehrt er mit der Faust ab, einmal spielt er Libero und einmal leitet er mit einem Abschlag eine gute Chance ein.

Kurzum: ein gelungener Auftritt, trotz anfänglicher Nervosität. «Ich war angespannter als sonst», gibt Hübel zu. Und auf die erste unsichere Aktion angesprochen, antwortet der Aargauer: «Die war richtig gruusig. Ich bin froh, dass es gut ausgegangen ist.»

Wer steht beim Derby im GC-Tor?

Coach Peter Zeidler sagt, dass Hübel ein «guter Goalie und ein guter Typ» ist. Nur um im selben Atemzug zu erwähnen, dass Justin Hammel noch immer bei GC sei. «Wir haben zwei gute Goalies», so der Fussballlehrer.

Dass Hübel nach seinem fast fehlerlosen Auftritt auch am Samstag im Derby zwischen den Pfosten stehen wird, versteht sich trotzdem fast von selbst.