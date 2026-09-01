Nach dem Vaduz-Debakel muss Peter Zeidler gegen St. Gallen die Defensive stabilisieren. Hilft Routinier Arigoni? Und Mittelfeldspieler Tim Meyer fällt lange aus. Hier kommt das GC-Inside zur 6. Runde.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Tim Meyer fällt wegen Muskelfaserriss vier bis sechs Wochen aus

GC-Innenverteidigung nach Vaduz-Spiel stark kritisiert, Arigoni könnte starten

Abrashi mit Note 4,0 der beste GC-Spieler nach fünf Runden

Björn Lindroos Redaktor Sport

Die News der Woche

Hiobsbotschaft für die Hoppers. GC muss mehrere Wochen auf Tim Meyer (22) verzichten. Der Mittelfeldspieler hat sich gegen Vaduz einen Muskelfaserriss im Oberschenkel zugezogen. Er fällt vier bis sechs Wochen aus, wie Trainer Peter Zeidler (64) gegenüber Blick sagt.

Eigengewächs Meyer ist einer der Publikumslieblinge bei den Hoppers und im Mittelfeld gesetzt. Gerade jetzt könnte der Rekordmeister ihn gut brauchen. Immerhin: Ein Wechsel von Meyer ins Ausland soll nun endgültig vom Tisch sein.

Die grosse Frage

Nach den fünf Gegentoren in Vaduz muss GC die Defensive stärken. Die Innenverteidiger Pllana und Mikulic machten im Fürstentum keine gute Figur. Ist der routinierte Arigoni für die Partie gegen St. Gallen nun eine Option?

«Er wird im Kader stehen. Es kann sein, dass er morgen den ersten Einsatz hat. Ich schliesse es nicht aus», lässt sich Zeidler nicht in die Karten blicken. Arigoni hatte zu Beginn der Saison mit einer Wadenverletzung zu kämpfen und sass gegen Vaduz zum ersten Mal in dieser Saison auf der Bank. Gegen die Espen ist nun also auch der erste Saison-Einsatz auf dem Platz möglich.

Gesagt ist gesagt

«Ich kenne den Spieler gut und hätte es mir sehr gut vorstellen können», sagt Peter Zeidler über das GC-Interesse an FCSG-Spieler Betim Fazliji (27). «Wir haben darüber diskutiert, uns mit Guibelalde dann aber für eine jüngere Lösung entschieden. Ein grosses Talent.» Fazliji wechselt ausgerechnet zu Stadtrivale FCZ. «So ist Fussball», so Zeidler zum Transfer.

Die Blick-Prognose

GC muss nach dem Debakel von Vaduz gegen St. Gallen vor den Heimfans eine Reaktion zeigen. Man darf gespannt sein, was Zeidler taktisch ändern wird. Gerade um die Defensive zu stärken. Sicher ist: Gegen aufsässige St. Galler wird es nicht einfacher als gegen den kecken Aufsteiger.

Mögliche Aufstellung

Hammel; Stroscio, Arigoni, Mikulic, Rissi; Guibelalde, Abrashi, Krasniqi, Clemente; Muci, Lee.

Wer fehlt?

Tim Meyer ist verletzt. Avdullahu, Creti, von Moos und Morandi sind fraglich.

Die Klassenbesten

Der Blick-Notenschnitt nach 5 Runden:

Abrashi 4,0 Krasniqi 3,75 Stroscio 3,75

Hier gehts zur Übersicht aller GC-Noten.

Der Schiedsrichter

Hajrim Qovanaj leitet die Partie. Am Bildschirm in Volketswil unterstützt ihn Fedayi San.

Der Gegner

St. Gallen will sich für die Heimpleite gegen Thun rehabilitieren. Hier geht es zum Inside der Espen.

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5 Runde

Di., FCZ – YB, 20.30 Uhr

Mi., Thun – Lausanne, 20.30 Uhr

Mi., Luzern – Vaduz, 20.30 Uhr

Mi., GC – St. Gallen 20.30 Uhr

Do., Lugano – Servette 20.30 Uhr

Do., FCB – Sion 20.30 Uhr