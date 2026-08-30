Björn Lindroos Redaktor Sport

Die Hoppers sehen gegen Vaduz allesamt alt aus. Allen voran die Innenverteidigung. Mikulic und Neuzugang Pllana erleben beide einen rabenschwarzen Tag. Auch Leader Abrashi kann sich nicht retten, er findet nicht wirklich ins Spiel und spielt zu viele Fehlpässe.

Nur die Torschützen Muci und Lee sind genügend. Warum Peter Zeidler Muci zur Pause rausnimmt, obwohl er ein Tor schiesst und eines vorbereitet, weiss nur er. Sein Ersatz Plange ist im zweiten Durchgang komplett blass.

Externe Inhalte Möchtest du diesen und weitere externe Beiträge (z.B. Instagram, X und anderen Plattformen) sehen? Wenn du zustimmst, können Cookies gesetzt und Daten an externe Anbieter übermittelt werden. Dies ermöglicht die Anzeige externer Inhalte sowie von personalisierter Werbung. Deine Entscheidung gilt für die gesamte App und ist jederzeit in den Einstellungen widerrufbar. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Noch näher dran an GC Füge jetzt GC deinen Teams hinzu, um nichts mehr zu verpassen. folgen

Noch näher dran an deinem Klub Nutze das Feature «Follow My Team» für Fussball- und Eishockey-Fans. Folge deinem Lieblingsverein ganz egal ob Super League oder National League – oder etwa auch bei den Nationalteams und in den internationalen Top-Ligen. So erhältst du personalisierte Inhalte, jedes Spiel live aufs Handy und verpasst keine Story mehr. Jetzt followen! Nutze das Feature «Follow My Team» für Fussball- und Eishockey-Fans. Folge deinem Lieblingsverein ganz egal ob Super League oder National League – oder etwa auch bei den Nationalteams und in den internationalen Top-Ligen. So erhältst du personalisierte Inhalte, jedes Spiel live aufs Handy und verpasst keine Story mehr. Jetzt followen! Hier deinem Team folgen