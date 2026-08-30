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GC-Noten zum Vaduz-Match
Innenverteidiger-Duo zieht rabenschwarzen Tag ein

Wer hat wie abgeschnitten? Hier findest du die Noten der GC-Spieler zur 2:5-Niederlage gegen Vaduz.
Publiziert: 21:35 Uhr
|
Aktualisiert: vor 45 Minuten
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Vaduz-Stürmer Lutfi Dalipi lanciert den Torreigen im Rheinpark-Stadion in der zwölften Minute.
Foto: Michael Zanghellini/freshfocus
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Björn LindroosRedaktor Sport

Die Hoppers sehen gegen Vaduz allesamt alt aus. Allen voran die Innenverteidigung. Mikulic und Neuzugang Pllana erleben beide einen rabenschwarzen Tag. Auch Leader Abrashi kann sich nicht retten, er findet nicht wirklich ins Spiel und spielt zu viele Fehlpässe.

Nur die Torschützen Muci und Lee sind genügend. Warum Peter Zeidler Muci zur Pause rausnimmt, obwohl er ein Tor schiesst und eines vorbereitet, weiss nur er. Sein Ersatz Plange ist im zweiten Durchgang komplett blass.

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Mannschaft
SP
TD
PT
1
FC Lugano
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4
10
12
2
BSC Young Boys
BSC Young Boys
5
10
11
3
FC Basel
FC Basel
5
3
10
4
FC St. Gallen
FC St. Gallen
4
1
7
5
FC Sion
FC Sion
4
1
6
6
FC Thun
FC Thun
4
-5
6
7
FC Zürich
FC Zürich
5
-5
6
8
FC Lausanne-Sport
FC Lausanne-Sport
5
-1
5
9
FC Luzern
FC Luzern
5
-4
5
10
Servette FC
Servette FC
4
-1
4
11
FC Vaduz
FC Vaduz
5
-2
3
12
Grasshopper Club Zürich
Grasshopper Club Zürich
4
-7
1
Meisterschaftsrunde
Abstiegsrunde
In diesem Artikel erwähnt
Grasshopper Club Zürich
Grasshopper Club Zürich
Super League
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