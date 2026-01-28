Fussball-Transfergeschäft erreicht 2025 neue Rekordwerte

Die Fifa hat die neuesten Zahlen zu Fussball-Transfers veröffentlicht. Im Profi-Fussball hat das weltweite Geschäft im letzten Jahr neue Rekordwerte erreicht.

Das weltweite Geschäft mit Transfers hat letztes Jahr im Profi-Fussball neue Rekordwerte erreicht. 2025 wurde eine Summe von knapp elf Milliarden Euro für Spielerinnen- und Spielerwechsel ausgegeben. Der Höchststand liegt damit um mehr als 50 Prozent höher als noch im Jahr 2024.

Insgesamt gab es im letzten Jahr 86'158 internationale Transfers im Männer- und Frauenprofifussball sowie bei den Amateuren. Diese Zahlen hat der Weltfussballverband Fifa nun veröffentlicht.

Spitzenreiter sind im Männerbereich die Klubs aus England bei Ausgaben wie Einnahmen für Personal. So wurden in den englischen Ligen 3,2 Milliarden Euro für neue Spieler ausgegeben und 1,48 Milliarden Euro für Transfers eingenommen. Im Vergleich dazu liegen die Investitionen in Deutschland bei 1,07 Milliarden Euro und die Einnahmen bei 1,25 Milliarden Euro.

Doppelt so viele Einnahmen wie Ausgaben in der Schweiz

Die Klubs in der Schweiz haben 43,5 Millionen Euro für die Verpflichtung von neuen Spielern ausgegeben und mehr als das Doppelte – 107,1 Millionen Euro – für Abgänge kassiert. Ähnlich siehts in Frankreich aus (797,4 Millionen Euro ausgegeben und 1,43 Milliarden Euro eingenommen).

In Spanien hingegen ist das Verhältnis deutlich ausgeglichener ist (620 Millionen Euro ausgegeben und 777,3 Millionen Euro eingenommen). Und in Italien bietet sich gar ein anderes Bild. Dort wird mehr ausgegeben (1 Milliarde Euro) als für Transfers eingenommen (923 Millionen Euro).

Noch mehr zugenommen haben die Investitionen im Frauen-Fussball. Im vergangenen Jahr sind sie Vergleich zu 2024 um über 80 Prozent gestiegen. Weltweit haben 756 Vereine 23,92 Millionen Euro für die Verpflichtung von neuen Spielerinnen ausgegeben.

Noch näher dran an deinem Klub Nutze das Feature «Follow My Team» für Fussball-Fans. Folge deinem Lieblingsverein in der Super League, der Challenge League oder aus den internationalen Top-Ligen, erhalte personalisierte Inhalte und verpasse keine Story mehr. Jetzt followen! Nutze das Feature «Follow My Team» für Fussball-Fans. Folge deinem Lieblingsverein in der Super League, der Challenge League oder aus den internationalen Top-Ligen, erhalte personalisierte Inhalte und verpasse keine Story mehr. Jetzt followen! Hier deinem Team folgen