Am Tag nach dem Verkauf von Jahnoah Markelo wird der FC Zürich einen weiteren Akteur transferieren. Verteidiger Junior Ligue unterschreibt nach Blick-Informationen am Mittwochmorgen beim Serie-B-Zweiten Venezia.
Der 20-Jährige steigt in Zürich aus einem bis 2030 gültigen Vertrag aus. Entsprechend hoch dotiert ist das Geschäft: inklusive aller Bonuszahlungen mutmasslich gegen 2,3 Millionen Franken. Zuletzt trainierte das Talent aus disziplinarischen Gründen separat.
