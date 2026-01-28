DE
Nächster Abgang in Zürich
FCZ-Juwel Junior Ligue wechselt in die Serie B

Ausverkauf beim FC Zürich – nun verlässt auch Junior Ligue den Klub. Der 20-Jährige geht nach Italien zu Venezia in die Serie B.
Publiziert: 07:35 Uhr
Aktualisiert: vor 58 Minuten
Geht nach Italien: FCZ-Juwel Junior Ligue.
Foto: Pius Koller
Sven SchochReporter Sport

Am Tag nach dem Verkauf von Jahnoah Markelo wird der FC Zürich einen weiteren Akteur transferieren. Verteidiger Junior Ligue unterschreibt nach Blick-Informationen am Mittwochmorgen beim Serie-B-Zweiten Venezia.

Der 20-Jährige steigt in Zürich aus einem bis 2030 gültigen Vertrag aus. Entsprechend hoch dotiert ist das Geschäft: inklusive aller Bonuszahlungen mutmasslich gegen 2,3 Millionen Franken. Zuletzt trainierte das Talent aus disziplinarischen Gründen separat.

