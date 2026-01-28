Ausverkauf beim FC Zürich – nun verlässt auch Junior Ligue den Klub. Der 20-Jährige geht nach Italien zu Venezia in die Serie B.

Sven Schoch Reporter Sport

Am Tag nach dem Verkauf von Jahnoah Markelo wird der FC Zürich einen weiteren Akteur transferieren. Verteidiger Junior Ligue unterschreibt nach Blick-Informationen am Mittwochmorgen beim Serie-B-Zweiten Venezia.

Der 20-Jährige steigt in Zürich aus einem bis 2030 gültigen Vertrag aus. Entsprechend hoch dotiert ist das Geschäft: inklusive aller Bonuszahlungen mutmasslich gegen 2,3 Millionen Franken. Zuletzt trainierte das Talent aus disziplinarischen Gründen separat.

