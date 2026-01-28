DE
Schwere Knieverletzung
Lugano-Stürmer fällt lange aus

Der FC Lugano muss mehrere Monate auf Claudio Cassano verzichten. Der Italiener zog sich eine mehrere Bänderrisse im rechten Knie zu.
Publiziert: 17:00 Uhr
Claudio Cassano hat sich im rechten Knie das Kreuz-, Innen- und Aussenband gerissen.
Foto: Pius Koller
Keystone-SDA

Der FC Lugano muss lange auf Claudio Cassano verzichten. Wie der Klub mitteilt, erlitt dieser einen Riss des vorderen Kreuzbandes und eine Verletzung des Aussen- und Innenmeniskus im rechten Knie.

Der 22-jährige Angreifer war in dieser Saison von Chicago an die Tessiner ausgeliehen worden. Seit September war er zu neun Einsätzen gekommen, in denen er ein Tor erzielt hatte. Dabei war er meist als Joker ins Spiel gekommen, in die Startaufstellung hatte es der Italiener nur einmal geschafft.

