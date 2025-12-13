Der FC Basel empfängt zum drittletzten Spiel vor Weihnachten am Sonntag Magnins Ex-Klub Lausanne (16.30 Uhr). Ausführlich erklärt er, was die Gedanken hinter den Aston-Villa-Auswechslungen waren. Das FCB-Inside.

Lucas Werder Reporter Fussball

Die News der Woche

Schlecht gespielt gegen Grand-Saconnex und Winterthur, aber zweimal gewonnen. Gut gespielt gegen Aston Villa, aber verloren. Welches Gesicht zeigt der FCB am Sonntag gegen Lausanne? Die Waadtländer haben ebenfalls eine europäische Woche hinter sich und mussten am Donnerstag auswärts in Finnland antreten.

Die grosse Frage

Warum hat Ludovic Magnin Xherdan Shaqiri gegen Aston schon nach einer Stunde vom Platz genommen? «Wir lagen 1:2 hinten und ich wollte einen Stossstürmer einwechseln», erklärt der FCB-Trainer. Er und sein Staff hätten sich durchaus auch überlegt, Shaqiri ins Mittelfeld zurückzuziehen und stattdessen einen anderen Spieler auszuwechseln. Er sei aber sehr damit zufrieden gewesen, wie das Mittelfeld-Trio mit Leroy, Metinho und Bacanin im Spiel gewesen sei. «Wenn ich mein System schon in der 60. Minute ändere, nehme ich das Risiko in Kauf, dass es dann gar nicht mehr funktioniert», so Magnin. In der Schlussphase hätten die Standardqualitäten von Shaqiri dem FCB aber sicher nicht geschadet…

Gesagt ist gesagt

«Mit Lausanne haben wir in letzter Zeit immer Probleme gehabt – auch zu Hause», weiss Dominik Schmid. Trotzdem soll am Sonntag unbedingt ein Sieg her, wenn es nach dem Vize-Captain geht. Schmid: «Wir wollen unserem Trainer gegen seine alte Heimat etwas Gutes tun.»

Mögliche Aufstellung

Hitz; Tsunemoto, Barisic, Daniliuc, Schmid; Metinho, Bacanin; Soticek, Traoré, Otele; Shaqiri.

Wer fehlt?

Der kranke Jeremy Agbonifo ist für das Spiel am Sonntag fraglich. Ansonsten stehen dem FCB sämtliche Spieler zur Verfügung.

Neben dem Platz

Vor dem Heimspiel gegen Lausanne haben FCB-Fans am Sonntag das zweitletzte Mal die Gelegenheit, sich im Weihnachtsdörfli auf der Platform A zu verpflegen.

Hast du gewusst, dass...

... FCB-Gegner Lausanne wettbewerbsübergreifend nur zwei der letzten elf Spiele gewonnen hat? Eines davon gegen Leader Thun (2:1), das andere Ende Oktober beim 5:1-Heimsieg gegen den FCB.

Aufgepasst auf

Andrej Bacanin ist erst 18 Jahre alt. Nun könnte der Serbe zu seinem zweiten Startelf-Einsatz in der Super League kommen. Beim ersten gegen GC am 23. November flog er mit Gelb-Rot vom Platz.

Die Klassenbesten

Blick-Notenschnitt nach 16 Runden:

1. Hitz 4,3

2. Daniliuc, Barisic 4,2

3. Schmid 4,2

Hier gehts zu allen Basler Noten.

Der Schiedsrichter

Nico Gianforte.

Der Gegner

Lausannes Magnin-Nachfolger Peter Zeidler kann sich nach dem Conference-League-Spiel einen Seitenhieb gegen Ex-Klub St. Gallen nicht verkneifen. Hier gehts zum Lausanne-Inside.

17 Runde

Sa., Sion – GC, 18 Uhr

Sa., FCZ – Winterthur, 18 Uhr

Sa., Thun – St. Gallen, 20.30 Uhr

So., YB – Luzern, 14 Uhr

So., Basel – Lausanne, 16.30 Uhr

So., Lugano – Servette, 16.30 Uhr