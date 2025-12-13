DE
FR
Abonnieren

Schon nach 60 Minuten
Magnin erklärt fragwürdige Shaqiri-Auswechslung

Der FC Basel empfängt zum drittletzten Spiel vor Weihnachten am Sonntag Magnins Ex-Klub Lausanne (16.30 Uhr). Ausführlich erklärt er, was die Gedanken hinter den Aston-Villa-Auswechslungen waren. Das FCB-Inside.
Publiziert: vor 50 Minuten
|
Aktualisiert: vor 48 Minuten
Kommentieren
Eine Auswechslung im Guten: Shaqiri (r.) reicht Magnin die Hand. Dieser machte seine Überlegungen.
Foto: Philipp Kresnik/freshfocus
RMS_Portrait_AUTOR_933.JPG
Lucas WerderReporter Fussball

Die News der Woche

Schlecht gespielt gegen Grand-Saconnex und Winterthur, aber zweimal gewonnen. Gut gespielt gegen Aston Villa, aber verloren. Welches Gesicht zeigt der FCB am Sonntag gegen Lausanne? Die Waadtländer haben ebenfalls eine europäische Woche hinter sich und mussten am Donnerstag auswärts in Finnland antreten.

Die grosse Frage

Warum hat Ludovic Magnin Xherdan Shaqiri gegen Aston schon nach einer Stunde vom Platz genommen? «Wir lagen 1:2 hinten und ich wollte einen Stossstürmer einwechseln», erklärt der FCB-Trainer. Er und sein Staff hätten sich durchaus auch überlegt, Shaqiri ins Mittelfeld zurückzuziehen und stattdessen einen anderen Spieler auszuwechseln. Er sei aber sehr damit zufrieden gewesen, wie das Mittelfeld-Trio mit Leroy, Metinho und Bacanin im Spiel gewesen sei. «Wenn ich mein System schon in der 60. Minute ändere, nehme ich das Risiko in Kauf, dass es dann gar nicht mehr funktioniert», so Magnin. In der Schlussphase hätten die Standardqualitäten von Shaqiri dem FCB aber sicher nicht geschadet…

Gesagt ist gesagt

«Mit Lausanne haben wir in letzter Zeit immer Probleme gehabt – auch zu Hause», weiss Dominik Schmid. Trotzdem soll am Sonntag unbedingt ein Sieg her, wenn es nach dem Vize-Captain geht. Schmid: «Wir wollen unserem Trainer gegen seine alte Heimat etwas Gutes tun.»

Die Lage der Liga
Dieser Klub ist Thuns ärgster Konkurrent im Meisterrennen
Blick-Community hat abgestimmt
Dieser Klub ist Thuns ärgster Konkurrent im Meisterrennen
Was bedeuten die Pläne des neuen starken FCZ-Manns für Malenovic?
Mit Video
VR-Kandidat Cisullo
Was bedeuten die Pläne des neuen FCZ-Manns für Malenovic?
Espen-Streber, FCB als Transferkönig und alarmierende GC-Defizite
So wirtschaften die Klubs
Wer die Liga-Streber sind und bei wem die Defizite alarmierend sind
Gericht verpasst dem FCL einen Denkzettel
Jetzt ist Alpstaeg im Vorteil
Gericht verpasst dem FCL einen Denkzettel
Blick-Leser küren Youngster zum Spieler der Runde
Ihr habt gewählt
Blick-Leser küren Youngster zum Spieler der Runde
«Dafür werde ich ihm immer dankbar sein»
Favre über verstorbenen Hotz
«Dafür werde ich ihm immer dankbar sein»

Mögliche Aufstellung

Hitz; Tsunemoto, Barisic, Daniliuc, Schmid; Metinho, Bacanin; Soticek, Traoré, Otele; Shaqiri.

Wer fehlt?

Der kranke Jeremy Agbonifo ist für das Spiel am Sonntag fraglich. Ansonsten stehen dem FCB sämtliche Spieler zur Verfügung.

Neben dem Platz

Vor dem Heimspiel gegen Lausanne haben FCB-Fans am Sonntag das zweitletzte Mal die Gelegenheit, sich im Weihnachtsdörfli auf der Platform A zu verpflegen.

Hast du gewusst, dass...

... FCB-Gegner Lausanne wettbewerbsübergreifend nur zwei der letzten elf Spiele gewonnen hat? Eines davon gegen Leader Thun (2:1), das andere Ende Oktober beim 5:1-Heimsieg gegen den FCB.

Aufgepasst auf

Andrej Bacanin ist erst 18 Jahre alt. Nun könnte der Serbe zu seinem zweiten Startelf-Einsatz in der Super League kommen. Beim ersten gegen GC am 23. November flog er mit Gelb-Rot vom Platz.

Die Klassenbesten

Blick-Notenschnitt nach 16 Runden:

1. Hitz 4,3
2. Daniliuc, Barisic 4,2
3. Schmid 4,2

Hier gehts zu allen Basler Noten.

Der Schiedsrichter

Nico Gianforte.

Der Gegner

Lausannes Magnin-Nachfolger Peter Zeidler kann sich nach dem Conference-League-Spiel einen Seitenhieb gegen Ex-Klub St. Gallen nicht verkneifen. Hier gehts zum Lausanne-Inside.

17

Runde

Sa., Sion – GC, 18 Uhr
Sa., FCZ – Winterthur, 18 Uhr
Sa., Thun – St. Gallen, 20.30 Uhr
So., YB – Luzern, 14 Uhr
So., Basel – Lausanne, 16.30 Uhr
So., Lugano – Servette, 16.30 Uhr

Brack Super League 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
FC Thun
FC Thun
16
13
34
2
FC St. Gallen
FC St. Gallen
16
11
28
3
FC Basel
FC Basel
16
7
27
4
BSC Young Boys
BSC Young Boys
16
5
26
5
FC Sion
FC Sion
16
5
24
6
FC Lugano
FC Lugano
16
-1
24
7
FC Zürich
FC Zürich
16
-4
23
8
FC Lausanne-Sport
FC Lausanne-Sport
16
4
20
9
Servette FC
Servette FC
16
-4
19
10
FC Luzern
FC Luzern
16
-1
18
11
Grasshopper Club Zürich
Grasshopper Club Zürich
16
-11
14
12
FC Winterthur
FC Winterthur
16
-24
9
Meisterschaftsrunde
Abstiegsrunde
In diesem Artikel erwähnt
FC Basel
FC Basel
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen
        In diesem Artikel erwähnt
        FC Basel
        FC Basel