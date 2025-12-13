Schlecht gespielt gegen Grand-Saconnex und Winterthur, aber zweimal gewonnen. Gut gespielt gegen Aston Villa, aber verloren. Welches Gesicht zeigt der FCB am Sonntag gegen Lausanne? Die Waadtländer haben ebenfalls eine europäische Woche hinter sich und mussten am Donnerstag auswärts in Finnland antreten.
Warum hat Ludovic Magnin Xherdan Shaqiri gegen Aston schon nach einer Stunde vom Platz genommen? «Wir lagen 1:2 hinten und ich wollte einen Stossstürmer einwechseln», erklärt der FCB-Trainer. Er und sein Staff hätten sich durchaus auch überlegt, Shaqiri ins Mittelfeld zurückzuziehen und stattdessen einen anderen Spieler auszuwechseln. Er sei aber sehr damit zufrieden gewesen, wie das Mittelfeld-Trio mit Leroy, Metinho und Bacanin im Spiel gewesen sei. «Wenn ich mein System schon in der 60. Minute ändere, nehme ich das Risiko in Kauf, dass es dann gar nicht mehr funktioniert», so Magnin. In der Schlussphase hätten die Standardqualitäten von Shaqiri dem FCB aber sicher nicht geschadet…
«Mit Lausanne haben wir in letzter Zeit immer Probleme gehabt – auch zu Hause», weiss Dominik Schmid. Trotzdem soll am Sonntag unbedingt ein Sieg her, wenn es nach dem Vize-Captain geht. Schmid: «Wir wollen unserem Trainer gegen seine alte Heimat etwas Gutes tun.»
Hitz; Tsunemoto, Barisic, Daniliuc, Schmid; Metinho, Bacanin; Soticek, Traoré, Otele; Shaqiri.
Der kranke Jeremy Agbonifo ist für das Spiel am Sonntag fraglich. Ansonsten stehen dem FCB sämtliche Spieler zur Verfügung.
Vor dem Heimspiel gegen Lausanne haben FCB-Fans am Sonntag das zweitletzte Mal die Gelegenheit, sich im Weihnachtsdörfli auf der Platform A zu verpflegen.
... FCB-Gegner Lausanne wettbewerbsübergreifend nur zwei der letzten elf Spiele gewonnen hat? Eines davon gegen Leader Thun (2:1), das andere Ende Oktober beim 5:1-Heimsieg gegen den FCB.
Andrej Bacanin ist erst 18 Jahre alt. Nun könnte der Serbe zu seinem zweiten Startelf-Einsatz in der Super League kommen. Beim ersten gegen GC am 23. November flog er mit Gelb-Rot vom Platz.
Blick-Notenschnitt nach 16 Runden:
1. Hitz 4,3
2. Daniliuc, Barisic 4,2
3. Schmid 4,2
Hier gehts zu allen Basler Noten.
Nico Gianforte.
Lausannes Magnin-Nachfolger Peter Zeidler kann sich nach dem Conference-League-Spiel einen Seitenhieb gegen Ex-Klub St. Gallen nicht verkneifen. Hier gehts zum Lausanne-Inside.
Sa., Sion – GC, 18 Uhr
Sa., FCZ – Winterthur, 18 Uhr
Sa., Thun – St. Gallen, 20.30 Uhr
So., YB – Luzern, 14 Uhr
So., Basel – Lausanne, 16.30 Uhr
So., Lugano – Servette, 16.30 Uhr
Mannschaft
SP
TD
PT
1
FC Thun
16
13
34
2
FC St. Gallen
16
11
28
3
FC Basel
16
7
27
4
BSC Young Boys
16
5
26
5
FC Sion
16
5
24
6
FC Lugano
16
-1
24
7
FC Zürich
16
-4
23
8
FC Lausanne-Sport
16
4
20
9
Servette FC
16
-4
19
10
FC Luzern
16
-1
18
11
Grasshopper Club Zürich
16
-11
14
12
FC Winterthur
16
-24
9