Gute und schlechte Nachrichten bei Servette vor dem Derby in Lausanne am Sonntag (16.30 Uhr) – sowie einige Fragen. Sie betreffen Stürmer, Goalies und den jungen Rechtsverteidiger Loun Srdanovic.

Darum gehts Florian Ayé und Jérémy Guillemenot verpassen das Derby am Sonntag in Lausanne

Servette-Talent Loun Srdanovic (19) kehrt ins Training zurück

Die News der Woche

Harter Schlag für die Genfer Offensive: Florian Ayé und Jérémy Guillemenot werden das Derby in Lausanne am Sonntag verpassen. Die andere, viel bessere Nachricht der Woche betrifft die Rückkehr von Loun Srdanovic (19) im Training. Das Genfer Top-Talent könnte bereits nächste Woche wieder spielen.

Die grosse Frage

Könnte Jocelyn Gourvennec irgendwann die Geduld mit Joël Mall verlieren? Der Goalie hatte seinen Platz an Jérémy Frick verloren, ihn aber zurückerobert, weil sich der Servette-Captain verletzte. Seitdem reiht Mall viele Fehler aneinander, durchschnittlich etwa einen pro Spiel. Trainer Gourvennec hat seit seiner Ankunft bewiesen, dass er keine Angst hat, junge Spieler ins kalte Wasser zu werfen. Könnte er dies auch mit Marwan Aubert (20) tun, dem Goalie der Schweizer U20-Nati? Es wäre überraschend, wenn er ihn von Beginn an in einem Derby aufstellen würde, aber man weiss ja nie.

Gesagt ist gesagt

«Es liegt an ihm, effizient zu sein und mehr Einfluss zu haben, wenn er von Anfang an spielen darf. Und es liegt auch an ihm, besser ins Spiel zu kommen. Er ist ein echter Torjäger, ein Strafraum-Torjäger. In der Super League gibt es nicht viele Spieler, die ihm in dieser Hinsicht das Wasser reichen können. Manchmal ist er etwas zu wenig konstant, aber er ist immer engagiert. Er hat eine sehr gute Einstellung.» – Das sagt Gourvennec über seinen slowakischen Torjäger Samuel Mraz (28), der in dieser Saison sieben Tore erzielt hat, obwohl er häufiger als Einwechselspieler denn als Stammspieler zum Einsatz kam. Wird er ihn am Sonntag von Beginn an spielen lassen?

Mögliche Aufstellung

Mall; Rouiller, Bronn, Mazikou; Mendes, Cognat, Douline, Fomba, Njoh; Stevanovic, Mraz.

Wer fehlt?

Florian Ayé, Jérémy Frick, Malek Ishuayed, Loun Srdanovic und Jérémy Guillemenot (alle verletzt/im Aufbau).

Ablie Jallow wäre eigentlich gesperrt, Servette hat aber Rekurs eingelegt, weshalb der Gambier aufgrund der aufschiebenden Wirkung in diesem Spiel offenbar verfügbar sein wird.

Neben dem Platz

Anthony Baron ist zu Yverdon abgewandert, wo er einen Vertrag bis Juni 2028 unterschrieben hat. Bei einer Medienkonferenz am Freitag deutete Jocelyn Gourvennec an, dass bis zum Ende der Transferperiode am 16. Februar durchaus noch ein weiterer Spieler zu Servette wechseln könnte.

Hast du gewusst, dass...

...Servette trotz nicht zufriedenstellender Saison in jedem seiner letzten 15 Auswärtsspiele getroffen hat?

Aufgepasst auf

Der besagte Samuel Mraz trifft alle 97 Minuten. Das ist die beste Quote aller Spieler in der Liga mit mehr als 300 Minuten Einsatzzeit.

Die Klassenbesten

Blick-Notenschnitt nach 24 Runden:

1. Srdanovic 4,3

2. Cognat 4,0

3. Burch 4,0

Der Schiedsrichter

Anojen Kanagasingam.

Der Gegner

«Wir stehen wieder auf, versprochen. Und am Sonntag werden wir gewinnen.» – Das sagt Lausanne-Trainer Peter Zeidler nach dem Thun-Spiel und vor dem Derby. Hier erscheint das Lausanne-Inside.

25 Runde

Sa., St. Gallen – GC 0:0

Sa., FCZ – Luzern 1:4

Sa., YB – Winterthur 6:1

So., Thun – Sion, 14 Uhr

So., Basel – Lugano, 16.30 Uhr

So., Lausanne – Servette, 16.30 Uhr