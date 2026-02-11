DE
FR
Abonnieren

Servette-Noten gegen Lugano
Genfer Angreifer kommt noch am besten weg

Wer hat wie abgeschnitten? Hier findest du die Servette-Noten zum 1:1-Unentschieden gegen Lugano.
Publiziert: vor 6 Minuten
Kommentieren
1/8
Kevin Behrens (links) bringt Lugano in der Startviertelstunde in Führung.
Foto: Marusca Rezzonico/freshfocus
GM_BlickPortraits_05.jpg
Tim GuilleminRedaktor Sport

Servette verdankt Samuel Mraz sein ruhiges Auftreten, der den Punkt aus dem Tessin sicherte. Lilian Njoh überzeugte erneut auf der linken Seite, während Timothé Cognat im Mittelfeld viel arbeitete. Marco Burch und Yoan Severin tragen Schuld am frühen Gegentor. Torhüter Joël Mall musste kaum eingreifen, da Lugano nur einen Schuss aufs Tor brachte. Houboulang Mendes hatte Pech bei seinen Flanken, Jamie Atangana blieb blass. Miroslav Stevanovic war unauffällig und vergab den Elfmeter zum 1:1.

Externe Inhalte
Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen.

Hinweis: Lamine Fomba bis 57., Jamie Atangana bis 68., Houboulang Mendes bis 88. – Thomas Lopes ab 57., Samuel Mraz ab 68. (zu kurz für eine Bewertung), Téo Allix (zu kurz für eine Bewertung).

Und so haben die Lugano-Spieler abgeschnitten

Lukas Mai und Damian Kelvin hielten die Abwehr zentral solide, auch wenn sie kaum gefordert wurden. Ahmed Kendouci, wegen zahlreicher Ausfälle ins Mittelfeld gerückt, konnte nicht wirklich punkten, anders als Antonios Papadopoulos, der robust und präsent war. Mattia Bottani und Daniel Dos Santos blieben weitgehend unauffällig, während Kevin Behrens immerhin den 1:0-Führungstreffer erzielte. Amir Saipi musste nur zwei Schüsse parieren: den Elfmeter, den er stark hielt, und den Ausgleich von Samuel Mraz, den er nicht verhindern konnte.

Externe Inhalte
Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen.

Hinweis: Joao Carbone bis 52., Mattia Bottani bis 52., Ahmed Kendouci bis 68. – Renato Steffen ab 52., Georgios Koutsias ab 52., Ilija Maslarov ab 68. (zu kurz für eine Bewertung).

Du willst wissen, wie die anderen Teams abgeschnitten haben? Hier gehts direkt zur Übersicht aller Klubs.

Alle Noten der Super League und vieles mehr
Das sind die Noten aller Super-League-Spieler
Alle Teams auf einen Blick
Das sind die Noten aller Super-League-Spieler
Alle Storys zur Super League
Nichts verpassen
Alle Storys zur Super League
Hier gibts die wichtigsten Transfernews
Was läuft bei wem?
Hier gibts die wichtigsten Transfernews
Die wichtigsten News zum internationalen Fussball
Blick in die Top-Ligen
Die wichtigsten News zum internationalen Fussball
Noch näher dran an deinem Klub

Nutze das Feature «Follow My Team» für Fussball-Fans. Folge deinem Lieblingsverein in der Super League, der Challenge League oder aus den internationalen Top-Ligen, erhalte personalisierte Inhalte und verpasse keine Story mehr. Jetzt followen!

Nutze das Feature «Follow My Team» für Fussball-Fans. Folge deinem Lieblingsverein in der Super League, der Challenge League oder aus den internationalen Top-Ligen, erhalte personalisierte Inhalte und verpasse keine Story mehr. Jetzt followen!

Hier deinem Team folgen
Brack Super League 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
FC Thun
FC Thun
23
24
52
2
FC St. Gallen
FC St. Gallen
23
15
42
3
FC Lugano
FC Lugano
24
11
42
4
FC Basel
FC Basel
23
9
39
5
FC Sion
FC Sion
23
6
34
6
BSC Young Boys
BSC Young Boys
24
-3
33
7
FC Lausanne-Sport
FC Lausanne-Sport
23
2
29
8
FC Zürich
FC Zürich
24
-9
28
9
FC Luzern
FC Luzern
24
-2
27
10
Servette FC
Servette FC
24
-7
26
11
Grasshopper Club Zürich
Grasshopper Club Zürich
24
-12
20
12
FC Winterthur
FC Winterthur
23
-34
14
Meisterschaftsrunde
Abstiegsrunde
In diesem Artikel erwähnt
Servette FC
Servette FC
Was sagst du dazu?
Liebe Leserin, Lieber Leser
Der Kommentarbereich von Blick+-Artikeln ist unseren Nutzern mit Abo vorbehalten. Melde dich bitte an, falls du ein Abo hast. Noch kein Blick+-Abo? Finde unsere Angebote hier:
Hast du bereits ein Abo?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen
        In diesem Artikel erwähnt
        Servette FC
        Servette FC