Nach dem Sieg gegen Winterthur folgt für den FCZ ein Gegner, der dem Team liegt. Luzern ist am Samstagabend zu Gast im Letzigrund (18 Uhr). Davor schwärmt Trainer Dennis Hediger von seinem Neuzugang und sagt, was ihm zuletzt nicht gepasst hat.

Darum gehts Valon Berisha verstärkt FCZ und steht gegen Luzern womöglich schon im Kader

FCZ-Coach Hediger betont Selbstvertrauen nach Befreiungsschlag gegen Winti

Philippe Kény erzielte sein 10. Saisontor, beeindruckt mit Freistössen Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden Mehr anzeigen

Tobias Wedermann Fussballchef

Die News der Woche

Sein Wunsch auf dem FCZ-Einkaufszettel wurde erfüllt: Trainer Dennis Hediger hat mit Valon Berisha (33) einen neuen und erfahrenen Mittelfeldspieler bekommen, der gegen Luzern sicher im Kader stehen wird. «Er macht einen super Eindruck, er brennt und liebt den Fussball, hat sich zudem sofort in die Mannschaft integriert», so Hediger. Berisha sei sehr präsent auf dem Platz und in der Kabine: «Das wird uns helfen, und sobald er zu Spielminuten kommt, wird er sofort einen Impact haben.» Gut möglich, dass das bereits am Samstag der Fall sein wird.

Die grosse Frage

Wie hat man nach über zwei Monaten ohne Sieg beim FCZ geschlafen? «Ich schaffe es generell, abzuschalten, aber man merkt, dass es im gesamten Verein ein einfacheres Arbeiten ist, wenn man Punkte holt», sagt Hediger, der betont, dass er zuletzt stets zufrieden war mit den Leistungen, bis auf die verdiente Niederlage gegen YB. «Wir waren an jedem Spiel dran und wussten, dass nicht viel fehlt, und das hat uns motiviert», sagt Hediger. Gerade bei den beiden Last-Minute-Niederlagen gegen den FC Basel hätte auch ganz viel Negatives passieren können mit einer Mannschaft. «Medial hat man uns in eine Ecke geworfen, was nicht ganz fair gewesen ist. Doch wir haben stets gewusst, dass wir auch sehr viel gut gemacht haben», sagt Hediger. Der Befreiungsschlag gegen Winti sei nun die Bestätigung der Arbeit gewesen. «Wir spielen mit Selbstvertrauen, weil wir überzeugt sind, dass wir gut sind, gute Charaktere sind und gute Fussballer haben.»

Gesagt ist gesagt

«Es wird sicher wieder unterhaltsam, wie die meisten Spiele von uns», sagt der FCZ-Coach mit Blick auf die Partie gegen den FC Luzern. Auch den Innerschweizern gelang unter der Woche ein Befreiungsschlag. «Wir müssen auf die tiefen Läufe aufpassen. Wenn wir Räume öffnen, zu viele preisgeben oder die Läufe nicht mitmachen, werden sie ein paar Mal vor unserem Tor stehen.»

Mögliche Aufstellung

Huber; Kamberi, Hack, Vujevic, Comenencia; Tsawa, Berisha; Di Giusto, Krasniqi, Emmanuel; Kény.

Wer fehlt?

Palacio, Reverson (gesperrt). Perea, Stiel und Phaëton (verletzt).

Neben dem Platz

Der Franzose Yann Karamoh (27) wurde von diversen Newsportalen bereits als Neuzugang für den FCZ vermeldet. Doch Hediger winkt am Freitag ab: «Er ist ein sehr interessanter Spieler, doch wir haben uns in der Transferkommission dazu entschieden, keinen Transfer zu machen», verrät Hediger. Auf die Frage, ob die Transferpläne somit abgeschlossen seien, verneint er: «Das Fenster ist noch offen, wir sind sicher vorne im Sturm noch etwas dünn besetzt. Wenn wir noch etwas machen können, wehre ich mich sicher nicht.»

Hast du gewusst, dass ...

... der FCZ nur eines der letzten acht Duelle mit dem FCL verloren hat? Dabei gab es vier Siege.

Aufgepasst auf

Sturmspitze Philippe Kény überzeugt zuletzt als grosser Leistungsträger bei den Zürchern. Gegen Winti erzielte er nicht nur sein 10. Saisontor in der Super League, sondern zeigte auch eindrücklich, dass man Angst haben muss vor seinen Freistossqualitäten.

Noch näher dran an deinem Klub Nutze das Feature «Follow My Team» für Fussball-Fans. Folge deinem Lieblingsverein in der Super League, der Challenge League oder aus den internationalen Top-Ligen, erhalte personalisierte Inhalte und verpasse keine Story mehr. Jetzt followen! Nutze das Feature «Follow My Team» für Fussball-Fans. Folge deinem Lieblingsverein in der Super League, der Challenge League oder aus den internationalen Top-Ligen, erhalte personalisierte Inhalte und verpasse keine Story mehr. Jetzt followen! Hier deinem Team folgen

Die Klassenbesten

Blick-Notenschnitt nach 24 Runden:

1. Di Giusto 4,7

2. Bangoura 4,5

3. Kény 4,1

Hier gehts zu allen Zürcher Noten.

Der Schiedsrichter

Lukas Fähndrich.

Der Gegner

Macht Luzern-Star Matteo Di Giusto nun Kaffeetassen? Vor dem Duell mit Bruder Nevio gibts entsprechende Ankündigungen. Und dürfen die Kicker an die Fasnacht? Unsicher. Hier erscheint das FCL-Inside.

25 Runde

Sa., St. Gallen – GC, 18 Uhr

Sa., FCZ – Luzern, 18 Uhr

Sa., YB – Winterthur, 20.30 Uhr

So., Thun – Sion, 14 Uhr

So., Basel – Lugano, 16.30 Uhr

So., Lausanne – Servette, 16.30 Uhr

Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos