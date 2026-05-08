Vom einstigen GC-Trainer zum FCZ-Coach im Stadtderby: Carlos Bernegger steht vor einem besonderen Wiedersehen im Zürcher Fussball. Hier kommt das FCZ-Inside.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft FCZ braucht am Samstag gegen GC mindestens einen Punkt für Klassenerhalt

Berisha und Perea verlängern klammheimlich ihre Verträge beim FCZ

FCZ zuletzt sechs Heimspiele gegen GC ungeschlagen: 5 Siege, 1 Remis

Carlo Emanuele Frezza Reporter Fussball

Die News der Woche

In den vergangenen Tagen hat der Klub gleich mehrere Vertragsverlängerungen vermeldet. Zunächst wurde jene von Alexander Hack offiziell kommuniziert. Wie Blick weiss, folgten zwei klammheimliche Verlängerungen: die von Mittelfeldspieler Valon Berisha (33) sowie jene von Juan José Perea (26). «Der Verein muss aktuell auf zwei Ebenen arbeiten: einerseits im Hier und Jetzt, andererseits mit Blick auf die Zukunft. Das Management analysiert jeden einzelnen Spieler genau und prüft, welches Profil zur neuen Saison passt», sagt Interimscoach Carlos Bernegger (57). Auf die Frage, ob Marcel Koller (65) – wie von Blick berichtet – kürzlich bereits Gespräche mit Spielern im Home of FCZ geführt habe, geht Bernegger jedoch nicht ein.

Die grosse Frage

Sichert der FCZ gegen GC den Klassenerhalt? Der FCZ braucht im Derby mindestens einen Punkt. Dann sind mathematisch jegliche Abstiegssorgen verflogen. Das sei auch das Ziel für dieses Spiel, betont Bernegger. «Die Message an die Spieler ist klar: Die Fans sollen mit unserer Leistung zufrieden sein.»

Gesagt ist gesagt

«Ich mache lieber keine grosse Schlagzeile», erklärt Bernegger. Anders als gewisse Vorgänger verzichtet der Argentinier auf einen Slogan für das 294. Stadtderby. Zum ersten Mal steht der frühere GC-Trainer beim FCZ an der Seitenlinie – gross eingehen auf sein Kapitel «ennet de Gleis» will er an der Pressekonferenz nicht. Ganz ausklammern will er es jedoch auch nicht. «Der Respekt für GC ist sehr gross. Ich habe dort immer versucht, das Maximum herauszuholen. Ich bin auch dankbar, weil ich dort meinen Weg als Trainer starten konnte. Aber jetzt liegt der Fokus ganz auf dem FCZ. Ich bin sehr glücklich, hier zu sein.»

Mögliche Aufstellung

Huber; Sauter, Hack, Kamberi, Comenencia; Palacio, Tsawa, Berisha; Cavaleiro, Kény, Perea

Wer fehlt?

Walker (gesperrt), Reverson (fraglich)

Neben dem Platz

Während bei GC mit Peter Zeidler ein Derby-Neuling an der Seitenlinie steht, ist Bernegger in diesem Duell ein alter Hase. Auch wenn der Argentinier bisher immer nur aufseiten der Hoppers arbeitete. Ob das ein Vorteil ist? «Peter ist erfahren genug, um ein solches Spiel richtig einzuordnen. Deshalb erwarte ich einen motivierten, engagierten und intensiven Gegner, der versucht, sein Spiel durchzuziehen – unabhängig davon, ob man dieses Derby schon einmal erlebt hat oder nicht.»

Hast du gewusst, dass ...

... der FCZ in den letzten sechs Super-League-Heimspielen gegen GC ungeschlagen (5 Siege, 1 Unentschieden) ist? Eine längere laufende Serie weisen die Stadtzürcher aktuell nur gegen Winterthur auf (8).

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Aufgepasst auf ...

... Matthias Phaëton (26). Der Offensivspieler hat eine komplizierte Saison hinter sich. Nach einem Streit mit Dennis Hediger (39) wurde er auf Tribüne verbannt. Unter Bernegger kehrte er für das erste Spiel zurück. Gegen Winterthur stand er aber wiederum nicht im Kader. «Die Konkurrenz hat sich in der Trainingswoche vor Winterthur besser präsentiert», begründet Bernegger Phaëtons Absenz. Der Spieler habe das aber sehr gut aufgenommen, versichert er. Im Derby dürfte der zweitbeste Torschütze des FCZ wieder zurücksein.

Die Klassenbesten

Blick-Notenschnitt nach 35 Runden:

Huber 4,2 Hack 4,0 Bangoura 4,0

Hier gehts zu allen Zürcher Noten.

Der Schiedsrichter

Lukas Fähndrich

VAR: Nico Gianforte

Der Gegner

Schon längst geht es bei GC um alles oder nichts. Was sagt Peter Zeidler vor seinem ersten Spiel bei den Hoppers? Hier kommt das GC-Inside.

36 Runde

Sa., FCZ – GC, 18 Uhr

Sa., Winterthur – Lausanne, 18 Uhr

Sa., Luzern – Servette, 20.30 Uhr

So., Lugano – St. Gallen, 14 Uhr

So., Sion – Thun, 16.30 Uhr

So., YB – Basel, 16.30 Uhr