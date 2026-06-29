Thuns Elmin Rastoder verlässt die Schweiz. Der Stürmer wechselt zu Panathinaikos Athen.

Björn Lindroos Redaktor Sport

Der FC Thun verliert den nächsten Leistungsträger. Elmin Rastoder (24) wechselt wie von Blick angekündigt zu Panathinaikos Athen. Transfer-Experte Fabrizio Romano bestätigt den Wechsel am Montag auf X.

Demnach soll Rastoder noch am Montag als neuer Spieler des Klubs vorgestellt werden. Gemäss griechischen Medienberichten zahlt Panathinaikos rund 3,5 Millionen Franken an den Schweizer Meister.

15 Tore in der Meistersaison

Rastoder wurde bei GC ausgebildet und wechselte im Sommer 2024 von den Hoppers zu Thun, nachdem er sich in Zürich nicht durchsetzen konnte. Im Berner Oberland avancierte er dann zum absoluten Leistungsträger. In der vergangenen Saison erzielte er 15 Tore und bereitete sechs weitere vor. Damit hatte er erheblichen Anteil am Sensationstitel des Aufsteigers.

Und er machte im Ausland auf sich aufmerksam. Sodass er ab kommender Saison in Griechenland auf Torejagd gehen wird. Mit Panathinaikos wird er in der Quali zur Conference League teilnehmen.

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