Grosser Name für den Super-League-Neunten der letzten Saison. Lausanne holt Gilles Yapi in den Staff.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Gilles Yapi arbeitet neu als Talentmanager für Lausanne

Der Ex-Super-League-Star spielte 216 Partien für YB, Basel, FCZ

Fast 50 Länderspiele für die Elfenbeinküste, eine WM-Teilnahme als Highlight

Simon Strimer Reporter & Redaktor Sport

Der Ivorer Gilles Yapi (44) ist nach seiner grossen Super-League-Karriere in der Schweiz geblieben. Nun geht sein beruflicher Weg bei Lausanne weiter. Die Waadtländer verpflichten den ehemaligen Mittelfeldspieler als neuen Talentmanager.

«In der neuen Funktion wird er für die Talentsuche, -förderung und -betreuung zuständig sein. Mit dem Ziel, die jungen Talente auf ihrem Weg in die erste Mannschaft zu begleiten», beschreiben die Lausanner die neue Tätigkeit von Yapi. Die Rede ist zudem von der Vision, «die Position unter den führenden Nachwuchsakademien der Schweiz zu festigen».

Seine Spielerkarriere beendete Yapi im Jahr 2019 in der zweiten Mannschaft des FC Basel. Danach fasste er als Trainer bei den BSC Old Boys in Basel und dann beim FC Solothurn Fuss.

Bekannt ist er als ehemaliger Super-League-Star. Yapi hat für YB, Basel und den FCZ 216 Spiele bestritten, ist mit dem FCB dreimal Meister und einmal Cupsieger sowie mit dem FCZ ebenfalls Cupsieger geworden. Für viel Wirbel sorgte 2010 sein ablösefreier Wechsel von YB ans Rheinknie. Auch das Horror-Foul von Aaraus Sandro Wieser (33) im November 2014, bei dem sich Yapi schwer verletzt hat, blieb in Erinnerung.

Für die Elfenbeinküste bestritt er fast 50 Länderspiele, unter anderem an der WM 2006 in Deutschland. Lausanne holt sich mit Yapis Verpflichtung also viel Erfahrung in den Klub.

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