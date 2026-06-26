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Er kostet Millionen
Griechischer Top-Klub heiss auf Thuner Meisterheld

Mit seinen 21 Skorerpunkten hat Elmin Rastoder massgeblichen Anteil am Thuner Meistertitel. Leistungen, die auch im Ausland nicht verborgen geblieben sind.
Publiziert: 19:52 Uhr
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Elmin Rastoder (r.) im Laufduell mit Loris Benito.
Foto: Pius Koller

Darum gehts

KI-generiert, redaktionell geprüft
  • Elmin Rastoder wechselt mit 24 Jahren von Thun zu Panathinaikos Athen
  • Transfererlös für den FC Thun: Rund 3,5 Millionen Franken
  • Panathinaikos spielt Conference-League-Quali, Thun kämpft um die Champions League
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Stefan KreisReporter Fussball

Bei GC wird Elmin Rastoder noch vor zwei Jahren als zu leicht befunden, nun steht der 24-Jährige vor einem lukrativen Auslandtransfer. Laut der griechischen «Gazzetta» dürfte der Stürmer zu Panathinaikos Athen wechseln. Dem Vernehmen nach soll sich der 20-fache Meister mit dem FC Thun über eine Ablöse von rund 3,5 Millionen Franken geeinigt haben. 

Als Vierter der griechischen Meisterschaft wird Panathinaikos an der Qualifikation zur Conference League teilnehmen, Thun hingegen darf als Meister in der Quali zur Champions League ran. 

Dass diese aber weiter entfernt ist, als ein erneuter Meistertitel der Thuner, dürfte Rastoder bewusst sein. Dass er mit seinen 24 Jahren nicht mehr der Jüngste ist, ebenfalls. Drum dürfte ihm im Berner Oberland auch niemand böse sein. 

Zumal es für die Thuner einen Millionensegen geben wird. 

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