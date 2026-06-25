Der FC Luzern ist sich mit dem SC Braga über einen Transfer von Verteidiger Adrian Bajrami einig. Der Nationalspieler soll am Wochenende nach Portugal reisen.

FCL-Verteidiger ist auf dem Sprung nach Portugal

FCL-Verteidiger ist auf dem Sprung nach Portugal

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Adrian Bajrami wechselt von Luzern zum SC Braga nach Portugal

Der 24-Jährige unterschreibt Drei- oder Vierjahresvertrag bei Braga

Marktwert von Bajrami wird auf 2,5 Millionen Euro geschätzt

Adrian Bajrami (24) dürfte den FC Luzern in Kürze verlassen. Dem italienischen Journalisten Lorenzo Lepore zufolge soll der Verteidiger am Wochenende nach Portugal fliegen, um beim SC Braga zu unterschreiben. Das deckt sich mit Blick-Informationen.

Für den Nationalspieler (ein Länderspiel) ist es eine Rückkehr nach Portugal. 2018 wechselte Bajrami aus der YB-Jugend in die Nachwuchsabteilung von Benfica Lissabon. 2025 kam er dann auch zu sechs Einsätzen für das A-Team. Für die Hinrunde der letzten Saison lieh ihn der FCL von den Adlern aus und übernahm ihn zu Beginn dieses Jahres definitiv.

Bei Braga soll der 24-Jährige nach Blick-Informationen einen Drei- oder Vierjahresvertrag unterschreiben. Wie viel Bajrami kosten wird, ist unklar – sein Marktwert wird auf rund 2,5 Millionen Euro geschätzt.

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