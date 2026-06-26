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Verstärkung für Absteiger
Ehemaliger St. Galler Junior wechselt nach Wolfsburg

Alessio Besio geht ab der kommenden Saison in der 2. Bundesliga auf Torejagd: Der ehemalige Junior des FC St. Gallen wechselt zum VfL Wolfsburg.
Publiziert: vor 39 Minuten
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Aktualisiert: vor 17 Minuten
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Alessio Besio wechselt auf die kommende Saison hin zu Bundesliga-Absteiger VfL Wolfsburg.
Foto: imago/foto2press
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Gian-Andri BaumgartnerRedaktor Sport

Für Alessio Besio gehts eine Liga aufwärts: Der Schweizer Stürmer, Bruder von St. Gallens Diego Besio (20) und selber ehemaliger FCSG-Junior, wechselt zum Bundesliga-Absteiger VfL Wolfsburg. Zuletzt ist der 22-Jährige, der bislang dem SC Freiburg gehört hat, an den deutschen Drittligisten Verl ausgeliehen gewesen. Dort hat er in der letzten Saison in 32 Liga-Spielen 12 Tore erzielt.

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Und damit offenbar das Interesse der Wölfe geweckt: Besio unterschreibt in der VW-Stadt einen Vertrag bis Sommer 2030 und soll damit zunächst zum sofortigen Wiederaufstieg beitragen.

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