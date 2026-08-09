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Nati-Star Ricardo Rodriguez
Mit wem er verhandelt – und wer in die Röhre schaut

Seit Auslaufen des Vertrags mit Betis Sevilla ist Nati-Legende Ricardo Rodriguez auf Klubsuche. Bei Torino besteht derzeit kein Bedarf auf seiner Position. Ist eine Rückkehr in die Schweiz ein Thema? Ein Update.
Publiziert: 09.08.2026 um 11:35 Uhr
|
Aktualisiert: 09.08.2026 um 16:05 Uhr
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Darum gehts

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Alain KunzReporter Fussball

Nochmals ein, zwei Jahre La Liga? Ricardo Rodriguez (33) hätte sich das gut vorstellen können. Doch es kam nicht zu einer Einigung über eine Verlängerung des Ende dieser Saison ausgelaufenen Vertrags bei Betis Sevilla. Ricardos Bruder Roberto (36), der ihn im Hintergrund unterstützt, erklärt: «Es wäre reizvoll gewesen, mit Betis in die Champions League zu gehen. Doch der Klub holte mit Fran Garcia von Real Madrid einen jüngeren Spieler auf dieser Position.»

Was lief mit den Constantins?

So also gehts für den 144-fachen Internationalen irgendwo anders weiter. Gerüchte gabs immer wieder um den FC Sion. Präsident Christian Constantin hatte im Juli zu Blick gesagt: «Er ist derzeit in den Ferien. Es ist noch nicht klar, was er machen will, wozu er Lust hat und was seine Motivation sein wird.» Nun, vor einem Jahr wäre er fast im Wallis gelandet. Ein Angebot sei vorhanden gewesen. Doch dann habe sich der Zürcher für einen Verbleib in Spanien ausgesprochen, sagt Roberto. Und führt an: «Wir sind in ständigem und positivem Austausch mit den Constantins, weil wir sie auch menschlich sehr schätzen.»

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Für Ricardo Rodriguez ist auch ein Abenteuer in der Wüste denkbar. Es wäre finanziell natürlich lukrativ.
Foto: TOTO MARTI

Gespräche mit dem FCZ scheiterten früh

Auch mit dem FCZ, seinem Juniorenklub, bei dem er auch die ersten beiden Profijahre verbracht hat, habe man gesprochen. «Es gab einen kurzen und guten Austausch mit den Verantwortlichen des FCZ. Wir schätzen die Familie Canepa sehr, und durch die gemeinsame Vergangenheit besteht bis heute eine besondere Verbundenheit mit unserer Familie.» Allerdings seien die Gespräche nicht weit fortgeschritten, da sich daraus nichts Konkretes ergeben habe, so Roberto. Die finanziellen Vorstellungen klafften zu weit auseinander.

Keine Torino-Rückkehr

Wohin also solls gehen? Es gab in Italien Gerüchte bezüglich einer Rückkehr zu Torino, wo Rodriguez von 2020 bis 2024 120 Spiele machte. Es habe einen Austausch gegeben, doch aktuell bestehe bei Torino kein Bedarf auf seiner Position. Die Turiner haben Eray Cömert (28) geholt. Cömert? Der ist doch Innenverteidiger? «Klar. Ricardos Zukunft liegt in einer Dreierkette oder in der Innenverteidigung. Gleichzeitig kann er nach wie vor wie gewohnt als Linksverteidiger spielen», präzisiert sein Bruder.

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Offen auch für die Wüste

Derzeit liege keine konkrete Offerte auf dem Tisch. Es habe eine aus der MLS gegeben, die man abgelehnt habe. Eine Rückkehr in die Schweiz sei Stand heute kein konkretes Thema. Man wolle nun abwarten, wie sich der Markt in den kommenden ein bis zwei Wochen entwickle. Grundsätzlich sei man für verschiedene Optionen im Ausland offen, so Roberto. Auch für die Wüste. «Am Ende muss das Gesamtpaket stimmen.» Wir sind gespannt.

Brack Super League 2026/27
Mannschaft
SP
TD
PT
1
FC Lugano
FC Lugano
3
9
9
2
BSC Young Boys
BSC Young Boys
3
8
7
3
FC St. Gallen
FC St. Gallen
3
2
7
4
FC Sion
FC Sion
3
2
6
5
FC Basel
FC Basel
3
2
6
6
FC Lausanne-Sport
FC Lausanne-Sport
3
1
5
7
Servette FC
Servette FC
3
-1
3
8
FC Zürich
FC Zürich
3
-5
3
9
FC Thun
FC Thun
3
-6
3
10
Grasshopper Club Zürich
Grasshopper Club Zürich
3
-4
1
11
FC Luzern
FC Luzern
3
-5
1
12
FC Vaduz
FC Vaduz
3
-3
0
Meisterschaftsrunde
Abstiegsrunde
In diesem Artikel erwähnt
FC Turin
FC Turin
Betis Sevilla
Betis Sevilla
Champions League
Champions League
LaLiga
LaLiga
FC Sion
FC Sion
FC Zürich
FC Zürich
Real Madrid
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