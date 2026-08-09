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Alain Kunz Reporter Fussball

Nochmals ein, zwei Jahre La Liga? Ricardo Rodriguez (33) hätte sich das gut vorstellen können. Doch es kam nicht zu einer Einigung über eine Verlängerung des Ende dieser Saison ausgelaufenen Vertrags bei Betis Sevilla. Ricardos Bruder Roberto (36), der ihn im Hintergrund unterstützt, erklärt: «Es wäre reizvoll gewesen, mit Betis in die Champions League zu gehen. Doch der Klub holte mit Fran Garcia von Real Madrid einen jüngeren Spieler auf dieser Position.»

Was lief mit den Constantins?

So also gehts für den 144-fachen Internationalen irgendwo anders weiter. Gerüchte gabs immer wieder um den FC Sion. Präsident Christian Constantin hatte im Juli zu Blick gesagt: «Er ist derzeit in den Ferien. Es ist noch nicht klar, was er machen will, wozu er Lust hat und was seine Motivation sein wird.» Nun, vor einem Jahr wäre er fast im Wallis gelandet. Ein Angebot sei vorhanden gewesen. Doch dann habe sich der Zürcher für einen Verbleib in Spanien ausgesprochen, sagt Roberto. Und führt an: «Wir sind in ständigem und positivem Austausch mit den Constantins, weil wir sie auch menschlich sehr schätzen.»

Gespräche mit dem FCZ scheiterten früh

Auch mit dem FCZ, seinem Juniorenklub, bei dem er auch die ersten beiden Profijahre verbracht hat, habe man gesprochen. «Es gab einen kurzen und guten Austausch mit den Verantwortlichen des FCZ. Wir schätzen die Familie Canepa sehr, und durch die gemeinsame Vergangenheit besteht bis heute eine besondere Verbundenheit mit unserer Familie.» Allerdings seien die Gespräche nicht weit fortgeschritten, da sich daraus nichts Konkretes ergeben habe, so Roberto. Die finanziellen Vorstellungen klafften zu weit auseinander.

Keine Torino-Rückkehr

Wohin also solls gehen? Es gab in Italien Gerüchte bezüglich einer Rückkehr zu Torino, wo Rodriguez von 2020 bis 2024 120 Spiele machte. Es habe einen Austausch gegeben, doch aktuell bestehe bei Torino kein Bedarf auf seiner Position. Die Turiner haben Eray Cömert (28) geholt. Cömert? Der ist doch Innenverteidiger? «Klar. Ricardos Zukunft liegt in einer Dreierkette oder in der Innenverteidigung. Gleichzeitig kann er nach wie vor wie gewohnt als Linksverteidiger spielen», präzisiert sein Bruder.

Offen auch für die Wüste

Derzeit liege keine konkrete Offerte auf dem Tisch. Es habe eine aus der MLS gegeben, die man abgelehnt habe. Eine Rückkehr in die Schweiz sei Stand heute kein konkretes Thema. Man wolle nun abwarten, wie sich der Markt in den kommenden ein bis zwei Wochen entwickle. Grundsätzlich sei man für verschiedene Optionen im Ausland offen, so Roberto. Auch für die Wüste. «Am Ende muss das Gesamtpaket stimmen.» Wir sind gespannt.