Ricardo Rodriguez und Gregor Kobel dominieren die WM-Ranglisten. Beide Schweizer führen laut Opta-Daten auf ihren Positionen, während es auch Granit Xhaka, Johan Manzambi und Ruben Vargas in die jeweilige Top 5 schaffen.

Zwei Nati-Spieler kochen Stars auf ihren Positionen ab

Zwei Nati-Spieler kochen Stars auf ihren Positionen ab

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Gregor Kobel ist der beste WM-Torhüter laut Flashscore-Ranking

Ricardo Rodriguez führt die Rangliste bei den Linksverteidigern an

Granit Xhaka, Ruben Vargas und Johan Manzambi schaffen es ebenfalls in Top 5

Cédric Heeb Redaktor Sport

Gregor Kobel wurde von der Blick-Community aus allen WM-Goalies zum besten Torhüter des Turniers gewählt. Dass der Schweizer Keeper ein starkes Turnier gezeigt hat, belegt auch das Ranking des Onlineportals Flashscore. Dort ist der 28-Jährige ebenfalls die Nummer 1.

Die Bewertungen der Spieler – es wurde zu jeder Position eine Top 5 erstellt – beruhen auf über 70 Livedaten und -statistiken des Anbieters Opta. Dabei sei «jeder Dezimalpunkt eine konkrete Aktion auf dem Feld», so die Erklärung. Kobel ist bei den Torhütern mit 7,3 auf Platz 1 und verweist Unai Simón, der mit Spanien im WM-Final steht und auf eine Bewertung von 7,0 kommt, auf Rang 2. Doch Kobel ist nicht der einzige Nati-Star, der auf seiner Position der beste ist.

1:16 Zürich feiert unsere Helden: Die Nati bekommt grossen Empfang am Turbinenplatz

Vier weitere Nati-Stars in Top 5

Ricardo Rodríguez (7,3) überflügelt bei den besten Linksverteidigern Spanien-Star Marc Cucurella und Noussair Mazraoui, die beide auf 7,2 kommen. Bei den defensiven Mittelfeldspielern belegt Granit Xhaka Platz 4 und kommt mit 7,4 auf die gleiche Bewertung wie Elliot Anderson (England) und Aurélien Tchouaméni (Frankreich). Nur der Argentinier Leandro Paredes (7,8) und Spanien-Captain Rodri (7,7) sind noch besser.

Johan Manzambi schafft es bei den offensiven Mittelfeldspielern ebenfalls auf Rang 4 (7,4), Rubén Vargas (7,2) ist bei den linken Flügelspielern die Nummer 2 hinter dem Belgier Leandro Trossard (7,6). Bei den Rechts- und Innenverteidigern, den zentralen Mittelfeldspielern sowie den rechten Flügelspielern und Stürmern schaffte es kein Schweizer ins Ranking.

Top 5 aller Positionen an der WM Torhüter 1. Gregor Kobel (Schweiz, 7,3)

2. Unai Simon (Spanien, 7,0)

3. Mike Maignan (Frankreich, 6,8)

4. Orjen Nyland (Norwegen, 6,8)

5. Thibaut Courtois (Belgien, 6,8) Rechtsverteidiger 1. Pedro Porro (Spanien, 7,7)

2. Achraf Hakimi (Marokko, 7,4)

3. Jules Koundé (Frankreich, 7,1)

4. Timothy Castagne (Belgien, 7,1)

5. Julian Ryerson (Norwegen, 6,8) Innenverteidiger 1. Pau Cubarsi (Spanien, 7,8)

2. Lisandro Martinez (Argentinien, 7,8)

3. Cristian Romero (Argentinien, 7,6)

4. Aymeric Laporte (Spanien, 7,5)

5. Marc Guéhi (England, 7,5) Linksverteidiger 1. Ricardo Rodriguez (Schweiz, 7,3)

2. Marc Cucurella (Spanien, 7,2)

3. Noussair Mazraoui (Marokko, 7,2)

4. Facundo Medina (Argentinien, 7,1)

5. Lucas Digne (Frankreich, 6,9) Defensives Mittelfeld 1. Leandro Paredes (Argentinien, 7,8)

2. Rodri (Spanien, 7,7)

3. Elliot Anderson (England, 7,4)

4. Granit Xhaka (Schweiz, 7,4)

5. Aurélien Tchouaméni (Frankreich, 7,4) Zentrales Mittelfeld 1. Enzo Fernandez (Argentinien, 7,5)

2. Azzedine Ounahi (Marokko, 7,4)

3. Declan Rice (England, 7,3)

4. Adrien Rabiot (Frankreich, 7,3)

5. Youri Tielemans (Belgien, 7,3) Offensives Mittelfeld 1. Jude Bellingham (England, 7,8)

2. Michael Olise (Frankreich, 7,7)

3. Charles De Ketelaere (Belgien, 7,5)

4. Johan Manzambi (Schweiz, 7,4)

5. Dani Olmo (Spanien, 7,3) Rechter Flügel 1. Ousmane Dembélé (Frankreich, 7,8)

2. Lamine Yamal (Spanien, 7,4)

3. Alexis Saelemaekers (Belgien, 7,2)

4. Noni Madueke (England, 7,1)

5. Bukayo Saka (England, 7,1) Linker Flügel 1. Leandro Trossard (Belgien, 7,6)

2. Ruben Vargas (Schweiz, 7,2)

3. Désiré Doué (Frankreich, 7,1)

4. Alex Baena (Spanien, 7,1)

5. Nico Gonzalez (Argentinien, 7,1) Sturm 1. Lionel Messi (Argentinien, 9,0)

2. Kylian Mbappé (Frankreich, 8,3)

3. Erling Haaland (Norwegen, 8,1)

4. Mikel Oyarzabal (Spanien, 7,3)

5. Harry Kane (England, 7,3) Daten: flashscore.com Torhüter 1. Gregor Kobel (Schweiz, 7,3)

2. Unai Simon (Spanien, 7,0)

3. Mike Maignan (Frankreich, 6,8)

4. Orjen Nyland (Norwegen, 6,8)

5. Thibaut Courtois (Belgien, 6,8) Rechtsverteidiger 1. Pedro Porro (Spanien, 7,7)

2. Achraf Hakimi (Marokko, 7,4)

3. Jules Koundé (Frankreich, 7,1)

4. Timothy Castagne (Belgien, 7,1)

5. Julian Ryerson (Norwegen, 6,8) Innenverteidiger 1. Pau Cubarsi (Spanien, 7,8)

2. Lisandro Martinez (Argentinien, 7,8)

3. Cristian Romero (Argentinien, 7,6)

4. Aymeric Laporte (Spanien, 7,5)

5. Marc Guéhi (England, 7,5) Linksverteidiger 1. Ricardo Rodriguez (Schweiz, 7,3)

2. Marc Cucurella (Spanien, 7,2)

3. Noussair Mazraoui (Marokko, 7,2)

4. Facundo Medina (Argentinien, 7,1)

5. Lucas Digne (Frankreich, 6,9) Defensives Mittelfeld 1. Leandro Paredes (Argentinien, 7,8)

2. Rodri (Spanien, 7,7)

3. Elliot Anderson (England, 7,4)

4. Granit Xhaka (Schweiz, 7,4)

5. Aurélien Tchouaméni (Frankreich, 7,4) Zentrales Mittelfeld 1. Enzo Fernandez (Argentinien, 7,5)

2. Azzedine Ounahi (Marokko, 7,4)

3. Declan Rice (England, 7,3)

4. Adrien Rabiot (Frankreich, 7,3)

5. Youri Tielemans (Belgien, 7,3) Offensives Mittelfeld 1. Jude Bellingham (England, 7,8)

2. Michael Olise (Frankreich, 7,7)

3. Charles De Ketelaere (Belgien, 7,5)

4. Johan Manzambi (Schweiz, 7,4)

5. Dani Olmo (Spanien, 7,3) Rechter Flügel 1. Ousmane Dembélé (Frankreich, 7,8)

2. Lamine Yamal (Spanien, 7,4)

3. Alexis Saelemaekers (Belgien, 7,2)

4. Noni Madueke (England, 7,1)

5. Bukayo Saka (England, 7,1) Linker Flügel 1. Leandro Trossard (Belgien, 7,6)

2. Ruben Vargas (Schweiz, 7,2)

3. Désiré Doué (Frankreich, 7,1)

4. Alex Baena (Spanien, 7,1)

5. Nico Gonzalez (Argentinien, 7,1) Sturm 1. Lionel Messi (Argentinien, 9,0)

2. Kylian Mbappé (Frankreich, 8,3)

3. Erling Haaland (Norwegen, 8,1)

4. Mikel Oyarzabal (Spanien, 7,3)

5. Harry Kane (England, 7,3) Daten: flashscore.com Mehr