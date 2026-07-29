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Transfer perfekt
Torino verpflichtet Schweizer Nati-Verteidiger Cömert

Nach knapp einem Monat ohne Klub ist Eray Cömerts Zukunft geklärt. Der Schweizer Nationalspieler setzt seine Karriere in der Serie A fort und unterschreibt beim FC Turin.
Publiziert: vor 5 Minuten
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Eray Cömert wechselt zum FC Turin.
Foto: TOTO MARTI

Darum gehts

KI-generiert, redaktionell geprüft
  • Eray Cömert wechselt mit 28 Jahren zum FC Turin in die Serie A
  • Nati-Verteidiger absolvierte insgesamt 55 Partien für Valencia
  • Cömert folgt auf Landsleute wie Ricardo Rodriguez und Blerim Dzemaili
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Joël HahnRedaktor Sport

Jetzt ist der Wechsel perfekt: Eray Cömert (28) setzt seine Karriere in der Serie A fort. Der Schweizer Nationalspieler unterschreibt beim FC Turin und findet damit knapp einen Monat nach seinem Vertragsende beim FC Valencia einen neuen Verein.

Der ehemalige FCB-Junior stand seit Januar 2022 beim FC Valencia unter Vertrag. Für die Spanier absolvierte Cömert 34 Pflichtspiele, ehe er leihweise für den FC Nantes (2023/24) und Real Valladolid (2024/25) auflief. In der letzten Spielzeit kämpfte er sich nach seiner Rückkehr nochmals in die Mannschaft zurück und kam wettbewerbsübergreifend auf 21 Einsätze sowie zwei Tore – dennoch erhielt er keinen neuen Vertrag.

Für Cömert ist es die nächste Station in einer Topliga. Beim FC Turin tritt er auch in die Fussstapfen anderer Schweizer Nationalspieler: Bereits Ricardo Rodriguez (33) und Blick-Experte Blerim Dzemaili (40) standen für die Granata unter Vertrag.

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