Eray Cömert ist seit diesem Sommer ohne Verein, nun hat der Nati-Verteidiger wohl einen neuen Arbeitgeber gefunden.

Dominik Mani Redaktor Sport-Desk

Bei der WM kam Eray Cömert (28) in der Verlängerung des Viertelfinale gegen Argentinien zum Einsatz, es war sein einziger Auftritt beim Turnier in Nordamerika. Nach der WM entspannt sich der Innenverteidiger zusammen mit Noah Okafor (26) und Ruben Vargas (27) und lädt die Batterien für die nächste Saison auf. Nach vier Jahren bei Valencia ist der 28-Jährige derzeit ohne Klub, doch das scheint sich nun zu ändern.

Wie der italienische Journalist Nicolo Schira berichtet, steht der ehemalige FCB-Junior vor einem Wechsel zum FC Turin. Diese Berichte decken sich mit Blick-Informationen. Turin setzt sich somit gegen die beiden Bundesligisten mit Schweizern Trainern durch. Sowohl Mauro Lustrinelli's Union Berlin als auch das von Urs Fischer trainierte FSV Mainz waren am Verteidiger interessiert.

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Cömert durchlief alle Juniorenstufen des FC Basels und gewann mit dem Fanionteam je zweimal die Meisterschaft und den Cup. Im Winter 2022 folgte der Transfer zu Valencia, von dort wurde er unteranderem an Nantes nach Frankreich und Real Valladolid ausgeliehen.

Jetzt folgt wohl der Wechsel in die Serie A. Bei Torino hat man bereits Erfahrung mit Schweizer Nati-Spielern, sowohl Blick-Experte Blerim Dzemaili (40) (2008-2009) als auch Dauerbrenner Ricardo Rodriguez (33) (2020-2024) liefen bereits für den Turiner Klub auf. Eine offizielle Bestätigung des Wechsels nach Norditaliens steht noch aus.