Leader Thun hat fast keine Verletzten mehr. Auch Meichtry, den es hart getroffen hat, hatte Glück im Unglück. Und ist Bertone im Papi-Hoch? Hier gehts zum Thun-Inside.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Papi Bertone wurde herzlich vom Team empfangen

Entwarnung nach Out von Youngster Meichtry

Roth sagt, wie es sich anfühlt, durch seine Heimat zu spazieren War diese Zusammenfassung hilfreich? Ja Nein Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Simon Strimer Reporter & Redaktor Sport

Die News der Woche

Leonardo Bertone (31) ist wieder ins Training zurückgekehrt und von der Mannschaft herzlich empfangen worden. Der Vizecaptain des Märchen-Ensembles reiste vor dem Winterthur-Spiel am Mittwoch Hals über Kopf von der Schützenwiese ab – reiste alleine mit dem Zug zurück zu seiner Frau, während seine Teamkollegen das 3:0 sicherten. Mitten im Thuner Höhenflug wurde er erstmals Vater.

Die grosse Frage

Wie geht es Ethan Meichtry? Das war die grosse Frage nach dem Mittwochspiel in Winterthur, die die Thun-Fans beschäftigte. In der 65. Minute musste der Youngster aus Uttigen BE mit schmerzverzerrtem Gesicht und gestützt vom Feld begleitet werden. Verzerrten auch die Scouts auf der Tribüne das Gesicht? Mindestens einer aus einer Top-5-Liga beobachtete das auf der Schützenwiese vor Ort – und Meichtry hat eines der spannendsten Profile des Leaders.

Nun jedenfalls die Entwarnung: Meichtry hat beim Zweikampf bloss einen harten Schlag erhalten. Die Physios konnten im Anschluss ziemlich bald feststellen, dass nichts Gravierendes passiert ist. Der Offensivspieler war bereits wieder im Training.

Gesagt ist gesagt

«Man spürt die Freude. Plötzlich kommen Leute zu dir, die sich sonst nicht so viel über Fussball Bescheid wissen. Sie wissen dann haargenau, dass wir Spieltag haben, wünschen viel Glück. Die Leute sagen nun öfter was, wenn man durch die Stadt geht.» Das sagt Justin Roth (25) zu Blick auf die Frage, was der Höhenflug mit der Stadt mache und ob man etwas spürt. Roth ist ein Einheimischer und waschechter Thuner, er ist in Allmendingen ganz in der Nähe des Stadions aufgewachsen.

Noch näher dran an deinem Klub Nutze das Feature «Follow My Team» für Fussball-Fans. Folge deinem Lieblingsverein in der Super League, der Challenge League oder aus den internationalen Top-Ligen, erhalte personalisierte Inhalte und verpasse keine Story mehr. Jetzt followen! Nutze das Feature «Follow My Team» für Fussball-Fans. Folge deinem Lieblingsverein in der Super League, der Challenge League oder aus den internationalen Top-Ligen, erhalte personalisierte Inhalte und verpasse keine Story mehr. Jetzt followen! Hier deinem Team folgen

Mögliche Aufstellung

Steffen; Fehr, Bamert, Bürki, Heule; Bertone, Käit; Imeri, Matoshi; Rastoder, Labeau.

Wer fehlt?

Ziswiler (verletzt).

Neben dem Platz

Diesmal nicht neben dem Platz, sondern neben der Stockhorn-Arena. Die U19 des FC Thun hat am Samstag ihren grossen Auftritt: Cup-Halbfinal gegen den FCZ auf dem Nebenplatz. Anpfiff ist um 12.15 Uhr. Im Viertelfinal kegelten die jungen Thuner GC raus. Beide Tore zum 2:1-Erfolg erzielte Adam Ilic (17), der im Januar einen Vertrag für die erste Mannschaft erhalten hat.

Hast du gewusst, dass...

... der Siegesrekord der Super-League-Geschichte für Thun gar nicht mehr extrem weit entfernt ist? Diesen stellte Basel mit 13 Siegen in Serie zu Beginn der Saison 2003/04 auf. Die Thuner stehen nun bei neun Siegen in Serie und wollen das Stängeli voll machen.

Aufgepasst auf

Michael Heule (24). Der Linksverteidiger wurde nach seiner Muskelverletzung langsam wieder an die Startelf herangeführt. Zuerst gab es eine Nomination im Kader ohne Einsatz, dann die Einwechslung in der Schlussphase gegen Winterthur. Möglich, dass er nun von Beginn an zurückkehrt und Captain Bürki wieder ins Zentrum rückt – auch wenn dieser seine Rolle auf der linken Abwehrseite sehr gut ausgefüllt hat.

Die Klassenbesten

Blick-Notenschnitt nach 26 Runden:

Bertone 4,7 Rastoder 4,5 Montolio 4,5

Hier gehts zu allen Thuner Noten.

Der Schiedsrichter

Nico Gianforte.

Der Gegner

Beim FC Luzern gibts nach dem sportlichen Turnaround einen Lichtblick um die Finanzen – nicht nur aufgrund der Transfers. Hier gehts zum FCL-Inside.

27 Runde

Sa., St. Gallen – Winterthur, 18 Uhr

Sa., Thun – Luzern, 18 Uhr

Sa., Servette – Sion, 20.30 Uhr

So., Lausanne – Basel, 14 Uhr

So., GC – Lugano, 16.30 Uhr

So., YB – FCZ, 16.30 Uhr