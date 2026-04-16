DE
FR
Abonnieren

Nach Joggeli-Inferno
Bekommt der FCB Garderoben-Asyl im Eishockey-Stadion?

Der FC Basel möchte das Heimspiel gegen Sion am 26. April wie geplant durchführen. Darum sucht der Klub aktuell intensiv nach Lösungen für ein Kabinenprovisorium.
Publiziert: vor 54 Minuten
|
Aktualisiert: vor 22 Minuten
Kommentieren
1/6
Die Garderobe des FC Basel ist bis zum Saisonende nicht mehr benutzbar.
Foto: zVg / FC Basel

Darum gehts

KI-generiert, redaktionell geprüft
  • Der Brand im Joggeli-Katakomben verursachte einen Millionenschaden, er zerstörte Garderoben und Büros
  • Der FCB prüft Alternativen wie Fitnessstudio oder Eishalle für die kommenden Spiele
  • Der Schaden betrifft mehrere Bereiche, das Team spielt am 26. April gegen Sion
War diese Zusammenfassung hilfreich?
Externe Inhalte
Möchtest du diesen und weitere externe Beiträge (z.B. Instagram, X und anderen Plattformen) sehen? Wenn du zustimmst, können Cookies gesetzt und Daten an externe Anbieter übermittelt werden. Dies ermöglicht die Anzeige externer Inhalte sowie von personalisierter Werbung. Deine Entscheidung gilt für die gesamte App und ist jederzeit in den Einstellungen widerrufbar.
RMS_Portrait_AUTOR_933.JPG
Lucas WerderReporter Fussball

Es sind Bilder, die zeigen, wie heftig das Feuer in den Katakomben des Joggeli gewütet haben muss. Am Mittwoch hat der FCB mehrere Fotos aus dem Garderobentrakt veröffentlicht. Obwohl die Flammen auf den Saunabereich beschränkt waren, hat die starke Rauchentwicklung für einen Totalschaden in mehreren Räumlichkeiten geführt. FCB-Sportchef Daniel Stucki (44) geht gegenüber dem SRF von einem Schaden im Millionenbereich aus.

Mehr zum FCB
Fans stempeln Ex-FCB-Verteidiger schon als Fehleinkauf ab
Albtraum in der Bundesliga
Fans stempeln Ex-FCB-Verteidiger schon als Fehleinkauf ab
Trotz geringerer Transfer-Einnahmen – FCB verzeichnet Gewinn
FCB-News
Jahresrechnung zeigt
Trotz geringerer Transfer-Einnahmen – FCB verzeichnet Gewinn
Nach Brand in Garderobe – so übel siehts im Joggeli aus
Mit Video
FCB-News
Neue Bilder aus Basel
Nach Brand in FCB-Garderobe – so übel siehts im Joggeli aus
FCB-Verteidiger Schmid erklärt Basler Schuhproblem
Mit Video
Nach Garderobenbrand
FCB-Verteidiger Schmid erklärt Basler Schuhproblem

Komplett zerstört wurden neben dem Wellness- und Sanitärbereich auch die Heimgarderobe, mehrere Büros sowie das Materiallager. Bei anderen Bereichen wie zum Beispiel der Gäste- und der Schiedsrichterkabine hofft man, diese mit aufwendigen Reinigungsarbeiten retten zu können «Aktuell muss aber davon ausgegangen werden, dass die kompletten Katakomben bis Saisonende nicht mehr in Betrieb genommen werden können», teilt der FCB mit.

Die Distanz zur Hockeyhalle ist ein Problem

Trotzdem soll im Joggeli bereits am Samstag in einer Woche wieder gespielt werden. Am 26. April treffen die Basler zum Start der Championship Group auf den FC Sion. Darum prüft der FCB aktuell verschiedene Garderobenoptionen für beide Teams.

Weshalb der FCB nicht von Brandstiftung ausgeht
1:22
Feuer im Joggeli:Weshalb der FCB nicht von Brandstiftung ausgeht

Eine davon ist die St. Jakob-Arena. Die Eishalle und Heimstätte des EHC Basel wäre aufgrund ihrer vorhandenen Infrastruktur ideal. Was allerdings dagegen spricht, ist die Distanz zum St. Jakob-Park. Die Halle befindet sich rund 300 Meter Luftlinie vom Stadion entfernt. Dass die Teams diese Strecke zwischen Aufwärmen und Anpfiff sowie in der Halbzeitpause zweimal zurückzulegen müssen, scheint sowohl aus Zeit- als auch aus Sicherheitsgründen kaum umsetzbar.

Fitnessstudio im Joggeli-UG

Naheliegender ist eine andere Lösung. Auf der gegenüberliegenden Stadionseite des zerstörten Gardeobenbereichs befindet sich ebenfalls im Untergeschoss ein öffentliches Fitnessstudio. Dieses wäre für beide Mannschaften zugänglich, ohne das Gebäude verlassen zu müssen. «Der Club arbeitet mit Hochdruck daran, geeignete alternative Lösungen zu evaluieren, und hat bereits erste mögliche Provisorien gefunden» schreibt der Klub.

Aufgrund des Brandes ist es für den FCB schon das zweite Mal in dieser Saison, dass er nicht auf die Infrastruktur innerhalb des Joggelis zurückgreifen kann. Während der EM 2025 mussten die Basler ihre Garderobe von Ende Juni bis Ende Juli an die Uefa abtreten. In dieser Zeit bezog man im hinteren Teil der angrenzenden Sportanlage St. Jakob Quartier.

Externe Inhalte
Möchtest du diesen und weitere externe Beiträge (z.B. Instagram, X und anderen Plattformen) sehen? Wenn du zustimmst, können Cookies gesetzt und Daten an externe Anbieter übermittelt werden. Dies ermöglicht die Anzeige externer Inhalte sowie von personalisierter Werbung. Deine Entscheidung gilt für die gesamte App und ist jederzeit in den Einstellungen widerrufbar.
Brack Super League 25/26 - Meisterrunde
Mannschaft
SP
TD
PT
1
FC Thun
FC Thun
32
36
71
2
FC St. Gallen
FC St. Gallen
33
24
60
3
FC Lugano
FC Lugano
33
12
57
4
FC Basel
FC Basel
32
8
53
5
FC Sion
FC Sion
33
16
52
6
BSC Young Boys
BSC Young Boys
33
5
48
Champions League-Qualifikation
UEFA Europa League-Qualifikation
Brack Super League 25/26 - Relegationsrunde
Mannschaft
SP
TD
PT
1
FC Luzern
FC Luzern
33
3
40
2
Servette FC
Servette FC
33
0
40
3
FC Lausanne-Sport
FC Lausanne-Sport
33
-10
39
4
FC Zürich
FC Zürich
33
-18
34
5
Grasshopper Club Zürich
Grasshopper Club Zürich
33
-25
27
6
FC Winterthur
FC Winterthur
33
-51
19
Relegation Play-Offs
Abstieg
In diesem Artikel erwähnt
FC Basel
FC Basel
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen
        In diesem Artikel erwähnt
        FC Basel
        FC Basel