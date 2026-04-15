Neue Bilder aus Basel

Der Brand vom vergangenen Freitag im Basler St. Jakob-Park hat verheerende Schäden hinterlassen. Der FC Basel hat nun erstmals Bilder aus den Räumlichkeiten veröffentlicht.

Nach Brand in Garderobe – so übel siehts im Joggeli aus

Nach Brand in Garderobe – so übel siehts im Joggeli aus

Marco Mäder Leiter Sport-Desk

Der FC Basel veröffentlicht erste Bilder aus dem Bauch des Joggelis. «Um das Ausmass der Zerstörung transparent zu machen», so der Klub.

Am Freitagabend hat ein Brand im FCB-Garderobentrakt dafür gesorgt, dass das Super-League-Auswärtsspiel gegen den FC Thun vom Samstag verschoben werden muss. Der Brand in der FCB-Garderobe hat neben Trikots und Bällen auch Hunderte von Fussballschuhen zerstört. Die Bilder zeigen: Das Feuer muss heftig gewütet haben.

«Ich weiss nicht, ob man als aussenstehende Person nachvollziehen kann, wie viel so eine Kabine für uns Spieler bedeutet. Das ist wie ein zweites Zuhause, wir verbringen dort manchmal sieben Tage in der Woche», sagte Verteidiger Dominik Schmid später. Er selbst habe durch den Brand neben Toilettenartikeln und Kleidern rund 20 Paar Fussballschuhe und fünf Paar Laufschuhe verloren.

Nach wie vor sei die Brandursache noch nicht vollständig geklärt, so der FCB weiter. «Die ersten behördlichen Ermittlungen vor Ort haben bis am Dienstagvormittag, 14. April 2026, stattgefunden. Im Anschluss daran wurde das amtliche Siegel aufgehoben.» Damit konnten die Versicherungen sowie verschiedene Brandsanierungsunternehmen zwecks erster Schadensaufnahme die Räumlichkeiten begehen.

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