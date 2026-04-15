10 Millionen Franken hat Wolfsburg im Winter für Jonas Adjetey auf den Tisch gelegt. Doch bei seinem neuen Klub, der gegen den Abstieg kämpft, spielt der ehemalige Basler überhaupt keine Rolle.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Jonas Adjetey (22) erlebt Albtraum nach 10-Millionen-Wechsel zu Wolfsburg

Er spielte nur 137 Minuten, verschuldete Penalty und wurde kritisiert

In zwei Länderspielen verschuldete er zwei Penaltys, Ghana verlor beide War diese Zusammenfassung hilfreich? Ja Nein Externe Inhalte Möchtest du diesen und weitere externe Beiträge (z.B. Instagram, X und anderen Plattformen) sehen? Wenn du zustimmst, können Cookies gesetzt und Daten an externe Anbieter übermittelt werden. Dies ermöglicht die Anzeige externer Inhalte sowie von personalisierter Werbung. Deine Entscheidung gilt für die gesamte App und ist jederzeit in den Einstellungen widerrufbar. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Lucas Werder Reporter Fussball

Daran hat auch Wolfsburg-Coach Dieter Hecking (61) keine Zweifel. «Er ist eine tolle, junge Persönlichkeit», sagt das deutsche Trainer-Urgestein über Jonas Adjetey (22). Und trotzdem hat sich das Bundesliga-Abenteuer für den Ex-FCB-Verteidiger innerhalb weniger Wochen zu einem echten Albtraum entwickelt.

Anfang Februar wechselte Adjetey am Deadline Day für um die 10 Millionen Franken von Basel nach Wolfsburg. Dort soll der Ghanaer mithelfen, die Wölfe vor dem Abstieg in die Zweite Bundesliga zu bewahren. Es ist der Anfang eines riesigen Missverständnisses.

Gerade einmal 137 Minuten ist der Neuzugang seither zum Einsatz gekommen. Ein einziges Spiel hat er von Anfang an bestritten. Bei der 1:2-Pleite gegen Hamburg Anfang März verschuldet er einen Penalty und wird vom «Kicker» mit der deutschen Schulnote 5,5 abgestraft. Einen Tag später trennt sich Wolfsburg von Trainer Daniel Bauer (43) und Sportchef Peter Christiansen (51).

«Seine Fehleranfälligkeit ist zu hoch»

Unter Nachfolger Hecking ist Adjetey noch ohne Einsatz, zweimal steht er nicht mal im Kader. «Ich habe mir mal erklären lassen, wie dieser Wechsel am Deadline Day zustande gekommen ist. Das ist holterdiepolter gegangen», sagt Hecking vergangene Woche über die Verpflichtung von Adjetey, der bei vielen Fans bereits als Flop-Transfer abgestempelt wurde. Seinen Spieler nimmt der Wolfsburg-Coach aber in Schutz. «Er selbst kann nichts dafür, dass er da ist», so Hecking.

Trotzdem dürfte der ehemalige FCB-Publikumsliebling im Abstiegskampf vorerst weiter keine Rolle spielen. «Ich habe mit Jonas ein Gespräch gehabt. Es ist wichtig, dass er weiss, woran er arbeiten muss», erklärt Hecking. Dazu zählt der Wolfsburg-Trainer die Schwächen im Spielaufbau und technische Unsauberkeiten, die aus seiner teilweise überhasteten Spielweise resultieren. «Im Training war mir seine Fehleranfälligkeit zu hoch», fasst es Hecking zusammen.

Zwei Länderspiele, zwei verschuldete Penaltys

Mit seinen Aussetzern hatte Adjetey in den vergangenen Wochen aber nicht nur bei seinem Klub zu kämpfen. In der ghanaischen Nationalmannschaft gehört der Abwehrspieler inzwischen zwar zum Stammpersonal, die beiden Länderspiel-Auftritte Ende März missglückten ihm aber komplett. Sowohl bei der 1:5-Klatsche gegen Österreich als auch beim 1:2 gegen Deutschland verursachte er einen Handspenalty.

Mit der WM, an der Ghana in der Gruppe L auf England, Kroatien und Panama trifft, wird Adjetey dennoch planen können. Trotzdem könnten die beiden Testspiel-Niederlagen für ihn persönliche Konsequenzen haben. Nationalmannschaft-Coach Otto Addo (50) ist einen Tag nach der Partie gegen Deutschland entlassen worden. Welche Folgen ein Trainerwechsel haben kann, hat Adjetey in seiner noch kurzen Zeit in Wolfsburg bereits schmerzlich erfahren müssen.