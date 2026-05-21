DE
FR
Abonnieren
«Christian Fassnacht hat in Familienchat geschrieben»
2:20
Steilvorlage für Obexer?«Christian Fassnacht hat in Familienchat geschrieben»

Mitten im Barrage-Stress
Aaraus Obexer freut sich über WM-Aufgebot für Cousin

Die Barrage – eine unvergleichliche Drucksituation? Nicht mehr für Linus Obexer. Für den Aarau-Verteidiger ist sie schon fast Routine. Und ihm drückt der Torschützenkönig der Super League die Daumen. Es ist sein Cousin.
Publiziert: vor 17 Minuten
Kommentieren
1/7
Obexer (l.) und Jäckle jubeln. Doch das war bei einem Spiel im März. Kommts auch am Donnerstag dazu?
Foto: Philipp Kresnik/freshfocus

Darum gehts

KI-generiert, redaktionell geprüft
  • Linus Obexer geht schon in sein achtes Barrage-Spiel
  • Sein Cousin hat mit einem persönlichen Titel und dem WM-Ticket vorgelegt
  • «Früher war die Zeit zwischen den Spielen Horror», sagt Obexer
RMS_Portrait_AUTOR_465.JPG
Simon StrimerReporter & Redaktor Sport

Da hat einer so richtig vorgelegt. Christian Fassnacht (32) schiesst sich zum Torschützenkönig der Super League und erfährt fast im gleichen Zug, dass er an die WM fahren darf. Danach strahlt der YB-Spieler wie ein Maienkäfer.

Ganz anders ist die Gefühlslage bei Fassnacht-Cousin Linus Obexer (28). Mit Aarau steckt der Linksverteidiger noch zwischen Himmel und Hölle. Eine riesige Spannung. Am Donnerstag steigt das alles entscheidende Rückspiel in der Barrage gegen GC. Das Hinspiel auf dem Brügglifeld endete 0:0.

Es winkt eine Wiedervereinigung

Hat Christian Fassnacht mit seinem Erfolg die Steilvorlage für den Cousin geliefert? «Ganz so hohe Ziele werde ich dieses Jahr nicht erreichen», lacht Obexer. «Aber herzliche Gratulation an dieser Stelle, ich bin noch gar nicht dazu gekommen, zu gratulieren. Er hat am Montag in den Familienchat geschrieben, aber mein Fokus liegt noch voll auf der Barrage.»

Die Traumvorstellung: Direktduelle zwischen den beiden Cousins nächste Saison – natürlich auch im Wankdorf. Da ist Linus Obexer als Berner und langjähriger YB-Junior gross geworden, bevor er in der Fussball-Schweiz herumgezogen ist. Aber das sind alles noch Träume.

Die heisse Barrage
Die fünf denkwürdigsten Duelle der Barrage-Geschichte
FCL-Klatsche und Aarauer Drama
Die fünf denkwürdigsten Duelle der Barrage-Geschichte
«Dass er nicht mehr da ist und so jung sterben musste – das bricht uns das Herz»
Mit Video
Witwe von Aarau-Fan (†40)
«Nichts hat darauf hingedeutet, er hat auch nichts gesagt»
Dieser Zürcher will GC mit spezieller Aktion retten
Gaga oder genial?
Dieser Zürcher will GC mit spezieller Aktion retten
GC-Trainer Zeidler greift nach Barrage-Hinspiel zum Psycho-Trick
Mit Video
«Aarau hat viel zu verlieren»
GC-Trainer Zeidler greift nach Barrage-Hinspiel zum Psycho-Trick
GC-Offensive fällt durch – alle Aarauer genügend
Noten zum Barrage-Hinspiel
GC-Offensive fällt durch – alle Aarauer genügend

Zuerst muss Aarau eine Herkulesaufgabe bewältigen und endlich durch die Barrage kommen. Vor einem Jahr hatte das Team von Brunello Iacopetta (41) gegen GC keine Chance. Vor sieben Jahren scheiterten die Rüebliländer nach einem 4:0 im Hinspiel gegen Xamax beim Rückspiel zu Hause dramatisch im Penaltyschiessen. 2012 verlor Aarau gegen Sion. 2007 gelang Aarau gegen Bellinzona der einzige Barrage-Erfolg.

«Die Tage zwischen den Spielen waren Horror»

Fast schon Routine ist eine solche Drucksituation für Obexer. Er bestreitet am Donnerstag sein achtes Barrage-Spiel! Mit Aarau ist er bis jetzt immer gescheitert. Einmal war er jedoch mit Stade Lausanne-Ouchy erfolgreich: Als die Waadtländer vor drei Jahren Sion in die Challenge League schossen.

«Wenn ich zurückdenke an die ersten Male, da waren die Tage zwischen den beiden Barrage-Spielen jeweils Horror», sagt Obexer. «Man wusste nicht, was man mit der Zeit anstellen soll. Mittlerweile ist die Situation für mich greifbarer geworden.»

Doch wie siehts für die weniger erprobten Aarauer aus? «Die Mannschaft hat einen eigenen Charakter entwickelt», sagt Trainer Iacopetta. «Vor einem Jahr waren wir nie so weit. Das ist für mich unbestritten.» Damals verlor Aarau das Hinspiel gegen GC 0:4. Jetzt vor dem Rückspiel – diesmal allerdings auswärts – ist alles offen.

Externe Inhalte
Möchtest du diesen und weitere externe Beiträge (z.B. Instagram, X und anderen Plattformen) sehen? Wenn du zustimmst, können Cookies gesetzt und Daten an externe Anbieter übermittelt werden. Dies ermöglicht die Anzeige externer Inhalte sowie von personalisierter Werbung. Deine Entscheidung gilt für die gesamte App und ist jederzeit in den Einstellungen widerrufbar.
Brack Super League 25/26 - Meisterrunde
Mannschaft
SP
TD
PT
1
FC Thun
FC Thun
38
28
75
2
FC St. Gallen
FC St. Gallen
38
25
70
3
FC Lugano
FC Lugano
38
17
67
4
FC Sion
FC Sion
38
23
63
5
FC Basel
FC Basel
38
-3
56
6
BSC Young Boys
BSC Young Boys
38
11
55
Champions League-Qualifikation
Conference League Qualifikation
Brack Super League 25/26 - Relegationsrunde
Mannschaft
SP
TD
PT
1
FC Luzern
FC Luzern
38
10
53
2
Servette FC
Servette FC
38
8
53
3
FC Lausanne-Sport
FC Lausanne-Sport
38
-14
42
4
FC Zürich
FC Zürich
38
-23
38
5
Grasshopper Club Zürich
Grasshopper Club Zürich
38
-26
33
6
FC Winterthur
FC Winterthur
38
-56
23
Relegation Play-Offs
Abstieg
In diesem Artikel erwähnt
FC Aarau
FC Aarau
Super League
Super League
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen
        In diesem Artikel erwähnt
        FC Aarau
        FC Aarau
        Super League
        Super League