Die fünf denkwürdigsten Duelle der Barrage-Geschichte

Am Montag und Donnerstag kämpfen GC und Aarau in der Barrage um den letzten Platz in der Super League. An die letzten Begegnungen haben die Hoppers deutlich bessere Erinnerungen als der kommende Gegner.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft GC und Aarau treffen in der Barrage aufeinander, 17. Duell insgesamt

Elf von 16 bisherigen Barragen gewann Team aus der Super League

Thun 2024: 48 Heim-Punkte, GC bleibt dank 91.-Minute-Tor in Liga

Lucas Werder Reporter Fussball

Mit den beiden Spielen zwischen GC und Aarau kommt es nicht nur zur Neuauflage der letztjährigen Barrage. Es ist das insgesamt 17. Mal, dass sich zum Saisonabschluss ein Team aus Super League und eines aus der Challenge League gegenüberstehen. Elf Mal behielt der Klub aus der höchsten Schweizer Liga die Oberhand, nur fünf Mal gelang ein Aufstieg. Eine Übersicht über die fünf denkwürdigsten Barrage-Duelle.

Xamax – Sion 2006

Nachdem Vaduz zuvor zweimal gescheitert war, setzt sich mit dem FC Sion erstmals ein Challenge-League-Vertreter durch. Nach einem 0:0 im Hinspiel schiessen zweimal Paulo Vogt und einmal Alain Gaspoz die Walliser zu einem 3:0-Erfolg in La Chaux-de-Fonds, wo Xamax aufgrund des Stadionneubaus auf der Maladière vorübergehend seine Heimspiele austrägt. Für Sion ist es der krönende Abschluss einer Traumsaison, in der man bereits einen Monat vor dem Aufstieg als erster unterklassiger Klub gegen YB den Cup (5:3 n.P.) gewann.

St. Gallen – Bellinzona 2008

Nach einem 2:3 im Hinspiel benötigte der FC St. Gallen im letzten Spiel im Espenmoos einen Heimsieg. Doch die Tessiner entschieden dank den Toren von Neri und Senad Lulic auch das Rückspiel mit 2:0 für sich. Nachdem der Ostschweizer Abstieg feststand, kam es im Stadion zu wüsten Ausschreitungen. So endete das letzte Spiel im altehrwürdigen St. Galler Stadion mit der «Schande vom Espenmoos».

Luzern – Lugano 2009

Nach einem 1:0-Heimsieg träumten die Tessiner von der Rückkehr in die Super League. Doch dieses Unterfangen ging auf der Luzerner Allmend komplett in die Hose. Renggli, Chiumiento, Paiva, Scarione und wieder Paiva sorgten für den höchsten Sieg der Barrage-Historie. Der FCL blieb bis heute Teil der Super League. Für Lugano klappte es nach einer weiteren verlorenen Barrage dagegen erst 2015 mit dem Aufstieg.

Xamax – Aarau 2019

Logisch, das legendärste Barrage-Duell der Geschichte! Gleich mit 4:0 entschieden die Aarauer das Hinspiel in Neuenburg für sich. Der Aufstieg schien bereits Tatsache. Doch Serey Dié, Marcis Oss, Kemal Ademi und Geoffrey Tréand sorgten dafür, dass eine komplett verrückte Partie auf dem Brügglifeld ins Penaltyschiessen ging. Dort verschoss mit Elsad Zverotic der erste Aarauer, alle anderen Spieler trafen. Xamax blieb dank einer irren Wende in der Super League. Und Aarau wartet bis heute auf die Rückkehr in die höchste Schweizer Liga.

GC – Thun 2024

Im Hinspiel verhinderte Giotto Morandi mit seinem Penaltytreffer in der 91. Minute, dass GC mit einer Hypothek ins Berner Oberland reisen musste. Trotzdem schien in der Stockhorn Arena alles angerichtet für die grosse Thuner Aufstiegsparty. Schliesslich hatte der Zweite der Challenge League mit 48 zu Hause gesammelten Punkten einen neuen Rekord aufgestellt. Doch wieder schlugen die Hoppers in der Nachspielzeit zu. Asumah Abubakar traf erneut in der 91. Minute zum 2:1-Sieg. GC blieb in der Super League, musste aber auch in den beiden folgenden Saisons in die Barrage.